El CD Estradense dispone en Barbadás de su primer matchball por el ascenso

El Club Deportivo Estradense tiene esta tarde en Os Carrís, a las 18.00 horas, su primera oportunidad de convertirse matemáticamente equipo de Tercera División. Los de Alberto Mariano necesitan ganar de dos o más goles al Barbadás en un partido donde Peiteado será baja y en el Manuti regresa a la convocatoria rojilla. El técnico del Estradense manifestó ayer que los suyos están "ilusionados y expectantes. La gente está muy animada. Cuando estás ahí arriba parece que todo es perfecto, aunque en realidad no lo sea. El grupo está muy unido y eso es lo que más confianza me da porque se ven como un bloque, como un equipo. Luego, a partir de ahí nos podrán ganar o no, pero creo que se va a ver es un equipo".

Por otra parte, Mariano considera que los suyos suelen mostrar su mejor versión ante rivales de entidad: "La realidad es que llevamos un tiempo que ante equipos importantes estamos haciendo muy buenos partidos. De hecho, creo que nos va mejor un equipo que está arriba en la clasificación que el que está un poquito más abajo, que generan más dudas de cómo va a salir. Nosotros tampoco tenemos mucho que perder. Si ganamos lo finiquitamos, si empatamos nos ponemos en muy buena posición y si perdemos el margen se reduce muchísimo. Pase lo que pase en Barbadás nosotros seguiremos en puesto de ascenso. Si ganas de uno te pones con el golaverage particular empatado porque en el general llevamos más 20. No es matemático, pero sería casi definitivo". Añadió que "estos partidos de muchísima tensión se juegan con la cabeza. El que no tenga excesivas prisas, el que sepa llevar el partido a su terreno, el que si pasa cualquier circunstancia no se vuelva loco y el que no tenga revés en la concentración es el que se los suele llevar. Los entrenadores tenemos la idea de jugar de una determinada forma, pero al final hay una responsabilidad del futbolista en este tipo de partidos que sobrepasa lo que son las virtudes y defectos de un técnico". Por último hizo votos porque sean más de 300 los aficionados que arropen esta tarde a su equipo en Barbadás.

En otro orden de cosas, por lo que respecta al grupo 1, tanto Agolada como Agrupación Estudiantil jugarán esta tarde como locales. Los de Pichel reciben a las 18.00 horas en Agolada al Sofán, mientras que el cuadro de Loimil se enfrentará a la Sarriana en San Martiño a partir de las 19.00 horas.