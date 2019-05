El A Estrada Futsal juega un duelo clave para la permanencia ante Vigo

El O Camiño A Estrada Futsal juega hoy a partir de las 20.00 horas un partido clave en su pelea por evitar el descenso. Los de Paco Garabal han firmado una escalada espectacular que les ha permitido pasar desde la última posición a la decimosegunda, fuera de puestos de descenso. Ahora deben intentar mantenerse ahí en las cinco jornadas que quedan por disputar. En ese marco hoy llega al Coto Ferreiro de A Estrada un rival directo, el Red Blue Vigo 2015, un equipo que está dos posiciones por encima con tres puntos más.

Una victoria de los estradenses les permitiría darles caza en la tabla y además llevarse el gol average particular, empatado en estos momentos. Además, pondrían tierra de por medio con respecto a sus perseguidores, con enfrentamientos directos por detrás en esta jornada. "Para nosotros es el partido más importante de la temporada", reconoció el técnico compostelano, quien aguarda que la afición pueda arroparlos ante este importante reto. "Ahora mismo dan igual las cuentas porque hemos conseguido depender de nosotros mismos. Si ganamos este partido todo se nos pondrá muy bien. Perder no es definitivo pero ganar casi que nos daría la permanencia", afirmó al tiempo que destacó la importancia de no relajarse y mantener la intensidad de juego de las últimas jornadas ante un rival con jugadores jóvenes que puede hacerles mucho daño si no están al cien por cien.

Para este partido tienen las bajas por lesión de Edu y del juvenil Otero.