El Estradense llama a las puertas de Tercera

El Estradense afrontaba el partido ante el Juvenil de Ponteares como una final. A falta de cinco jornadas los rojillos recibían a un gran equipo con la necesidad de vencer para mantener su ventaja de seis puntos sobre un Barbadás al que visitarán el próximo domingo. El equipo de Alberto Mariano respondió al reto con una de esas actuaciones que terminan justificando un ascenso. Su agresividad, ritmo de juego y calidad se confirmaron como un cóctel ante el que nada pudo hacer un Juvenil desbordado y defondado en la segunda parte. El 3-0 final se quedó incluso corto para lo visto en el Municipal de A Estrada, en el que unos 600 aficionados apoyaron desde la grada la gesta de su equipo.

El equipo estradense no especuló. La importancia de los puntos y la cercanía de la meta espoleó desde el inicio a los locales. Su salida en estampida pilló al Juvenil achicando agua y aguardando el punto y final a un incesante acoso a su portería. Jorge, en dos ocasiones, y Vicente tuvieron sus ocasiones en los primeros cinco minutos pero la más clara llegó en el minuto 8 con un mano a mano de Borja ante Sergio que el meta de Juvenil acertó a sacar.

Con el paso de los minutos, la presión del Estradense fue bajando y eso lo aprovecharon los visitantes para coger aire. Con Chema ganando espacios y reclamando el balón para los suyos, al Estradense le tocó sufrir con la impotencia de aquel que ha visto pasar su momento. Fueron minutos de intercambios de golpes imprecisos y sin un dominador claro. Los visitantes, a pesar de tener el balón en muchas fases, solo fueron capaces de probar en una ocasión a Coke, con un disparo lejano de Besada que el meta local sacó con apuros. Los rojillos por su parte fueron cambiando de cara para apostar por las transiciones rápidas en busca de unos incansables Jorge y Borja. Sus mejores ocasiones llegaron sin embargo a balón parado. Los saques de esquina generaron peligro constante, destacando un remate de cabeza de Javicho que se estrelló en el larguero. La primera parte terminó con mejores sensaciones locales y con una falta peligrosa en la frontal lanzada por Brais Calvo con una gran respuesta de Sergio.

En la segunda parte el partido dio un giro radical para caer definitivamente de un Estradense que mostró su mejor versión ante un rival que pagó su esfuerzo en la primera parte en una mañana de mucho calor. El mejor fondo de los rojillos quedó patente en 45 minutos de desborde, transiciones y sacrificio colectivo que obligaron al Juvenil a bajar los brazos antes del tiempo. Los rojillos salieron arriba desde el primer minuto, con constantes centros al área que no encontraron rematador. El primer tanto se hizo esperar siete minutos, y fue obra de Vicente tras rematar sutilmente un centro de Jorge desde la banda. El tanto dejó noqueados a los visitantes, incapaces de aguantar lo que se les venía encima. Borja, en un remate solo dentro del área que mandó arriba, tuvo la primera. El propio Borja y Jorge no acertaron en un claro dos contra uno solo dos minutos después. El segundo tanto llegaría finalmente en el minuto 59, obra de Borja. El delantero mostró sus mejores cualidades en un balón largo sin aparente peligro que se terminó llevando después de pelear y dejar en entredicho a los dos centrales rivales. Solo ante Sergio, esta vez sí acertó a marcar.

A partir de ahí, el partido se ralentizó, aunque el Estradense continuó dejando sensación de peligro cada vez que tenía el balón. Con espacios y ante un rival que ya pedía la hora los de Alberto Mariano pudieron ampliar su renta con dos ocasiones claras de Jorge. El delantero terminó logrando el premio a su gran partido en el minuto 87 al empujar a la red un dentro lateral de Gorka.

Este resultado deja a los estradenses en una inmejorable situación para conseguir el ascenso a Tercera. La primera oportunidad para asegurarlo de manera matemática la tendrán el próximo fin de semana en Barbadás. Una victoria ante el gran rival y único equipo que a estas alturas puede despertarlos de este sueño les daría el tercer ascenso a Tercera de su historia.