El estradense Cristóbal Dios disputa la Challenge Mogán en Gran Canaria

El estradense Cristóbal Dios recibió hace dos semanas un duro golpe. El triatleta parecía tener pie y medio en el Mundial que se va a celebrar en Pontevedra en los próximos días pero finalmente no hubo plazas extra para la convocatoria de España y el estradense se quedó sin un poder participar en una de las pruebas que más aguardaba para esta temporada y para la que llevaba tiempo realizando una preparación específica. En ese punto, Dios decidió modificar su calendario, introduciendo tres nuevas citas de prestigio en las que poder aprovechar su pico de forma. La primera tendrá lugar el próximo sábado. Se trata de la prestigiosa Challenge Mogán de Gran Canaria. Quince días después su destino serán las Islas Azores, previa a su participación en el Triatlón de Pamplona, en donde consiguió la victoria en 2018.

"No poder estar en el Mundial ha sido un palo muy duro", reconoció el triatleta estradense. "Contaba con que me iba a meter en la lista pero finalmente no aumentaron plazas como se esperaba", lamentó. "Llevaba mucho tiempo trabajando y preparando esta cita. Enterarte quince días antes es muy duro", argumentó. En ese punto, Cristóbal Dios buscó el calendario y tomó una decisión rápida, disputar las pruebas más atractivas que pudiese afrontar en las próximas semanas. "Puede que este sea mi último año como triatleta profesional, por llamarlo de alguna manera. Me habría gustado estar en el Mundial de casa pero si no puedo estar he decidido ir a las competiciones que me apetezcan de verdad", afirmó el estradense.

La primera será la Gloria Callenge Mogán en Gran Canaria. "Me motiva poder participar en una prueba de este nivel y la organización me abrió las puertas desde el principio e hizo todo lo posible para que pudiese estar allí", afirmó Cristóbal Dios satisfecho por su elección. De esta manera afronta una cita que tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 8.00 horas y que forma parte de un calendario con tres pruebas en España (Salou, Madrid y Gran Canaria) pero que también cuenta con citas en puntos como Bélgica o Cancún.

"Es un circuito Challenge. Forma parte de una franquicia y cuenta con grandes premios a nivel económico. Eso hace que la participación tenga mucho nivel, con triatletas llegados de todo el mundo", explicó. Alemanes, belgas e ingleses copan la mayor parte de las plazas, con solo dos españoles entre los participantes. "Intentaré aprovechar mi punto de forma. Es una prueba que me motiva y que puede tener tanto o más nivel que el Mundial. Sin embargo creo que estoy preparado para competir a este nivel".

Triatlón de Azores

Dos semanas después, Cristóbal Dios volverá a hacer las maletas, en esta ocasión para desplazarse hasta las Islas Azores. Al igual que en el caso de Gran Canaria, será la primera vez que pise estas islas. Lo hará para disputar un triatlón fijado para el día 12 de mayo y que recuerda a la prueba que disputó recientemente en Madeira. El estradense reconoció que el interés de la organización por contar con su presencia en la prueba ha sido un factor clave a la hora de decidirse por afrontar esta aventura.

Una semana después, el triatleta ha decidido volver a una prueba conocida, la de Pamplona. Allí ganó el año pasado y en esta ocasión ha decidido defender su triunfo a pesar de que esta cita ya no forma parte de la Copa de España. A partir de ahí, el calendario de Cristóbal Dios es un incógnita. Inicialmente tenía previsto participar y pelear por la Copa de España, en la que fue segundo el año pasado y en la que comenzó con un tercer puesto en el Triatlón de Sevilla. Sin embargo, podría dar un cambio en esta idea inicial para apostar por más pruebas que le atraigan y motiven en una temporada que aguarda sea especial para él.