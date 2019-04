Costoya aspira a escalar puestos en la segunda cita del campeonato nacional

Christian Costoya tiene este fin de semana una magnífica oportunidad de remontar en el Campeonato de España de Karting (CEK). El piloto alevín de Marlonkart quiere quitarse en el circuito toledano de Recas la espina que lleva clavada desde que en la primera prueba del campeonato, en Oropesa del Mar, una penalización le apartó de los puestos de privilegio. "Christian este circuito ya lo conoce, donde sabe lo que es ganar pues venció en varias carreras del campeonato madrileño, también en las series Rotax y en el campeonato ibérico de Rotax que se celebra entre España y Portugal a dos carreras", recordaban ayer desde su equipo.

El pasado fin de semana Christian Costoya se desplazó hasta el trazado toledano para entrenar al volante de su monoplaza antes de la carrera del Nacional. "Los entrenos fueron el viernes en mojado donde Christian no tuvo rival en agua. El sábado, ya en seco, siempre estuvo en los primeros puestos probando muchas cosas, pero con algún que otro problema de reglajes. En la última tanda con todo en su sitio sólo fue superado por el mejor tiempo marcado por el madrileño Adrian Ferrer", añadieron desde el animado entorno del trasdezano. La cita de Recas comenzará el sábado con un Warm Up a las 10.00 horas, seguido de entrenamientos cronometrados desde las 11.38 horas para disputar la primera manga clasificatoria a las 13.20 horas y la segunda, a las 16.10 horas. El domingo, el Warm Up dará comienzo a las 9.30 horas y, después, se disputarán las carreras. La primera de ellas comenzará a las 12.10 horas y la segunda está prevista para las 15.15 horas.

El piloto de Silleda tienen pensado partir esta noche hacia Toledo para poder entrenar a primera hora de mañana. La Real Federación Española de Automovilismo pone a disposición de todos los aficionados un canal de la Liga Sports, patrocinador del campeonato, y otro de YouTube para poder seguir en directo las carreras. Al cierre de esta edición había inscritos un total de 16 pilotos de categoría alevín para la cita de este fin de semana en Recas. Adrián Ferrer, Hugo Sánchez y Louis Leveau son por ahora los máximos animadores de la competición española a la espera de lo que pueda hacer Christian Costoya en la segunda prueba del calendario nacional de karting.