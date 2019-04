Once tramos tras el mediodía del sábado

La Escudería Lalín-Deza también incidió ayer en la amplia oferta del sábado para los aficionados que acudan a seguir de cerca las evoluciones de los participantes en el Rali do Cocido de 2019. "Ya el sábado, el pelotón del rallye disputará el grueso de la prueba con once tramos. La también anunciada categoría Legend sí completará las dos pasadas al tramo inicial, aunque el sábado, no entrarán en acción hasta pasado el mediodía, disputando la mitad del recorrido, con presencia en las secciones cuarta y quinta del rallye", recordaron desde el gabinete de prensa de la prueba dezana.

Por último, los organizadores de la carrera recordaron que "otra de las grandes novedades de la jornada del sábado llegará de la mano de la retransmisión en directo del último tramo del rallye, que corresponderá además al TC+, donde se repartirá una cuantía de puntos especial para los más rápidos. En este caso, la retransmisión en directo será a cargo de la Televisión de Galicia, quien ha apostado por la prueba del Deza para poner en liza un gran despliegue, que permitirá al Rali do Cocido ser protagonista de la televisión pública gallega". De esta forma se refuerza la fuerte apuesta que este año la Escudería Lalín-Deza ha realizado para que su prueba estrella tenga la mayor repercusión posible.