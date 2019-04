El Atlético Cuntis da la sorpresa y elimina al Estradense de la Copa

El Atlético Cuntis volvió a dar la sorpresa en la Copa Diputación de Pontevedra. Si hace unas semanas dejaba en la cuneta al Arosa, en esta ocasión los cuntienses fueron capaces de eliminar al vecino Estradense. Fue una noche perfecta para los locales, que firmaron un ejercicio de sacrificio y pegada en un estadio de A Ran lleno hasta la bandera. El lado malo en esta ocasión fue para un Estradense que afrontó el partido con toda su artillería. Los rojillos no racanearon esfuerzo pero su dominio no se tradujo en goles.

Desde el primer minuto ambos equipos dejaron claras sus apuestas. Los de Alberto Mariano buscaron jugar en campo contrario y hacer daño con su combinaciones. El once de los rojillos no cambió mucho con respecto al de un partido de liga, con la salvedad del renacido Manuti en una posición inicial por detrás de la pareja de delanteros, en la que Jorge dejó su puesto a un Gorka necesitado de minutos. El Cuntis por su parte asumió el papel de dominado, replegando líneas y buscando sus opciones a la contra y a balón parado. En su once destacaban cuatro estradenses que se medían a su exequipo, Buchi, Javi, Fer y un siempre fenomenal Arturo.

El Estradense tardó poco en hacer daño, especialmene con las subidas por la banda izquierda de Iago Neira. La ocasión más clara llegó en el minuto 13, con un buen pase de Manuti que Borja no supo convertir en el primer gol en el mano a mano con Saúl. En la jugada siguiente, el Cuntis conseguiría su primer gol, con un penalti por un derribo de Fer dentro del área. El lanzamiento lo aprovechó Ángel para poner a su equipo por delante.

Solo seis minutos después y tras una gran ocasión de Manuti en un centro lateral que remató fuera, el colegiado volvió a pitar penalti, pero en esta ocasión por un derribo de Adrián a Colón dentro del área. El capitán Manuti pudo colocar el empate pero su lanzamiento golpeó en el larguero. A partir de ahí, el partido fue un monólogo del Estradense, que puso cerco a la meta de Saúl y pudo marcar en varias ocasiones. Las más claras fueron para Gorka y Vicente pero no acertaron. Sí lo hizo por contra el Cuntis en la última acción de la primera parte. Una falta lateral la pegó Arturo perfecta para que Buchi marcase de cabeza.

Tras la reanudación, Mariano movió el banquillo. Jorge, Silva y especialmente Juanito dieron un nuevo aire a un Estradense que ganó verticalidad. El propio Juanito pudo marcar en dos disparos marca de la casa pero la ocasión más clara fue para un Borja que remató alto un remate franco dentro del área. Con los rojillos volcados y el Cuntis cada vez más falto de fuerzas llegó el tanto que sentenció el choque. Su autor, un nigeriano afincado desde hace muchos años en A Estrada, Collins. La acción parte de una jugada larga que el Estradense no logra despejar. El balón termina en los pies de Collins que marca con algo de fortuna. De ahí al final los de Mariano lo intentaron, aunque ya sin demasiado corazón.

El Cuntis se enfrentará ahora al Marcón en los cuartos de final