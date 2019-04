"La rivalidad es contra el Lalín, no contra el Cuntis"

- Y a usted le tocará pelear por hacerse un hueco en el equipo en este final de temporada.

- ¿Cómo ve el partido que tienen en copa ante el Cuntis?

- La competición de copa nos cuadró bien esto días porque no tenemos partido de liga esta semana. Si pasamos nos tocaría jugar contra el Marcón pero podría ser en la semana antes del Barbadás. Sería un dolor de cabeza para el míster porque el objetivo es otro. Primero sin embargo habrá que pasar Cuntis y luego ya se verá. Tenemos sin embargo una plantilla muy amplia y se puede rotar mucho haciendo un buen equipo que podría quedar en la zona media en Preferente.

- ¿Hay rivalidad con el Atlético Cuntis?

- No, tampoco nos enfrentamos muchas veces con ellos salvo algún amistoso de pretemporada. Hay algo de rivalidad porque hay allí cinco o seis jugadores que jugamos con ellos. Me pasaba lo mismo contra el Estudiantil. Tampoco veía una rivalidad con ellos porque nunca nos habíamos enfrentado hasta hace unos años. La rivalidad de toda la vida es con el Lalín, no con el Cuntis o el Estudiantil. Ese es el derbi. Es el equipo contra el que te enfrentas durante tu etapa en la cantera. Ellos con los mejores de Lalín y nosotros con los de A Estrada. Eso va creando una rivalidad desde la base que luego llega al primer equipo. El Cuntis es un club amigo más que un derbi. Ojalá se mantengan en Primera. Ellos nos tendrán ganas de ganar pero igual que si nosotros nos enfrentásemos al Arosa o al Choco. Iríamos a por todas si nos tenemos que enfrentar a ellos en copa.