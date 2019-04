Capitán del Estradense

- Soy consciente de que mis compañeros van en moto en estos momentos y yo voy en bicicleta. Lo que me queda es ayudarlos. No estoy para mucho más. Quería volver para estar ahí y echar una mano si había algún problema. Quiero estar bien por si acaso me necesitaban para algo pero el equipo está bien y no creo que sea necesario. Si no juego nada de aquí a final de liga tampoco me va a importar. Sé que no estoy al nivel. Puedo salir y hacerlo bien pero sería por ganas y por todo lo que me costó llegar hasta aquí. A lo mejor algún partido puedo salir en el minuto 80 para defender un resultado o atacar.