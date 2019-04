El Club Bádminton A Estrada consigue trece medallas en el Campeonato Gallego

El Club Bádminton A Estrada disputó el pasado fin de semana en A Coruña el Campeonato Gallego Sub 13 y Sub 17, con un balance de un oro, cuatro platas y ocho bronces para sumar un total de trece medallas. En categoría Sub 13, destacó el oro de Alejandro Barcala en dobles junto al vigués Martín Mosquera. También en dobles masculino Sub 13, plata para Pedro Rey y Rubén Comeron. Rey repetiría segundo puesto en individual. En dobles femenino, Iziar Barcala, formando pareja con Lía Illán del Ravachol Pontevedra, fueron segundas. Ya en Sub 19, Rodrigo Sanjurjo fue subcampeón gallego en dobles mixto junto a Sofía Álvarez de As Neves.

Con estos resultados, el Bádminton A Estrada cierra la temporada de campeonatos autonómicos, con unos datos que mantienen la línea de las temporadas anteriores, sumando un total de 41 medallas en Campeonatos Gallegos, desde la categoría Sub 9 hasta la Absoluta, destacando entre ellos las once medallas de oro.