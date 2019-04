Irmadinhos A Estrada jugará el Internacional de Estrela Vermelha

El Estrela Vermelha de Santiago organizará el próximo día 19 de abril un torneo internacional en el que contarán con el US Liffe llegados desde la Bretaña francesa y The Earls do Leuven desde Bélgica. La parte gallega del torneo la pondrán Irmandinhos A Estrada, Fillos de Breogán y Estrela Vermelha. Por otra parte, este fin de semana se disputa la última jornada de la Liga Gallega, en la que destaca el partido que juegan mañana las Herdeiras de Dhais en Santiago con el título en juego. Las Irmandinhas visitan hoy al Keltoi Vigo y el Braithreachas recibe en el Regueiro al Dorna.