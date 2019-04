Nabaoui cambia de registro

Mehdi Nabaoui busca nuevos retos. Tras acumular medallas nacionales en la temporada de cross el atleta estradense cierra mañana un gran año de pista cubierta con la disputa del Campeonato de España de Fondo en PistaTorneo Ibérico. Será su estreno sobre la distancia de los 5.000 metros y también una oportunidad para seguir destacando en el atletismo nacional. El reto, lograr la marca mínima para estar en el Campeonato de Europa Sub-18.

Las pistas de atletismo de la localidad valenciana de Burjassot acogerán mañana el Campeonato de España de Fondo en Pista-Torneo Ibérico donde se darán cita un total de nueve atletas gallegos. Entre ellos estará Mehdi El Nabaoui, del Club Deportivo San Paio A Estrada. Después de su sensacional temporada tanto de campo a través como de pista cubierta, el joven deportista estradense de origen marroquí tomará parte en la prueba de los 5.000 metros Sub18. Será su estreno sobre esta distancia, un reto personal que esconde otro mayor, lograr una plaza en el próximo Campeonato de Europa.

El entrenador de Nabaoui, Ángel Fernández, recordó que el joven atleta ya tuvo esta prueba en su calendario en dos ocasiones, aunque nunca llegó a participar. La primera vez no pudo ir al Ibérico por su convocatoria para el Campeonato del Mundo de campo a través en París. La segunda vez era en el Campeonato Gallego Absoluto, pero una enfermedad le impidió estar en la línea de salida. El técnico aguarda con expectación el rendimiento que dará su pupilo sobre esta distancia más larga de lo que está acostumbrado, aunque reconoció que los tiempos en los entrenamientos muestran que puede ser igualmente competitivo.

Nabaoui afronta esta competición en busca del cajón pero también con una marca en mente, los 14,38 mínimos para obtener una plaza en el Europeo Sub-18. La Federación Española de Atletismo respaldará además su intento y el de Pol Oriach. Para ello, colocarán una liebre para el tramo inicial. Ángel Fernández, aguarda que el joven atleta pueda colocarse dentro de esa marca a pesar de su falta de experiencia en la distancia.

Nacionalidad

Hacer un buen papel en este nacional y tener presencia a nivel europeo es importante para Nabaoui, no solo a nivel deportivo, sino también para intentar "llamar la atención". El estradense sigue intentando arreglar su nacionalidad española, un caso que está en manos de un despacho de abogados. Ángel Fernández explicó que en otros casos similares el procedimiento para nacionalizarlo puede durar hasta tres años una vez ya ha cumplidos diez años de residencia en España. Ese margen es demasiado grande para el joven atleta, que vive su última temporada como Sub-18. Eso implica que la temporada que viene no podrá pelear por ser campeón de España al no estar nacionalizado ni tampoco podrá ser llamado por la selección española -salvo para torneos escolares-.

Fernández señaló que será muy difícil motivar a un atleta si no puede competir por las medallas. Sus opciones pasan por intentar acortar plazos y una forma de lograrlo es con grandes resultados. Eso permitiría pedir una "carta de naturaleza", una concesión para deportistas de muy alto nivel que reduce los trámites burocráticos.