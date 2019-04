"En algún un momento hay que dejar sitio a los jóvenes o te pasan por encima"

- A nivel personal estará ilusionado por poder llevar al Estradense a ese ascenso.

- Se le ve sin embargo en forma a pesar de estar ya muy cerca de los 36 años.

- Esto es como los partidos. Es mejor pensar solo en esta temporada. Ya veremos cómo acabo y qué piensa el club. Ahora lo importante es pensar solo en el ascenso. En relación a eso, iremos temporada a temporada. Intento cuidarme y entrenar bien. Este año me están respetando las lesiones, algo que no pasó las dos primeras temporadas. Me encuentro bien y ojalá siga así.

- Son unos cuantos veteranos de la cantera que tienen una bonita oportunidad.

- Sí, Manuti, Vicente, Peiteado y yo jugamos juntos hace muchos años, cuando logramos el ascenso a Liga Nacional con el Callobre. Para nosotros sería muy bonito volver a ascender juntos de nuevo porque puede ser la última oportunidad Llega un momento en el que hay que dejar sitio a los jóvenes o te pasan por encima. El hecho de que la base esté unida permite trabajar mucho mejor. Eso al final dará sus frutos. Hay razones para ser optimistas con respecto a los chavales que van a salir de A Estrada.