El BM Deza evita el descenso directo

Mientras el Lalinense mantiene sus opciones intactas para poder aspirar al segundo puesto, su filial Club Balonmán Deza finalizó el pasado fin de semana la temporada librándose de la quema del descenso directo. Los hombres de Pincho cayeron derrotados en su visita al feudo del líder, el Balonmán Culleredo, por un marcador de 34-26. "La victoria del Pabellón Ourense frente al Viveiro nos deja libres de un hipotético descenso directo y nos coloca quintos por la cola. Ahora depende de los arrastres y de los descensos la posibilidad de tener que jugar la promoción de descenso", apuntaron desde el conjunto de Primera Autonómica. Lo cierto es que hasta que no finalicen de forma definitiva las demás competiciones del balonmano gallego y se sepan los descensos y ascensos en las respectivas categorías, el Balonmán Deza no sabrá si tiene que jugar o no una promoción de descenso. La intención del cuerpo técnico verdiblanco es seguir entrenando para estar preparados ante cualquier contingencia. La derrota en Culleredo fue "esperada y merecida", según los responsables del filial lalinense puesto que enfrente los de Pincho tuvieron a los campeones de la categoría. A pesar de todo, el Club Balonmán Deza dio la cara con sólo ocho efectivos en la convocatoria e incluso le puso las cosas difíciles a los coruñeses.