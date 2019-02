Cacheda se examina en el Lalín Arena

El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín de Pablo Cacheda tendrá esta tarde su puesta de largo delante de su afición con la visita del Saeplast Cañiza al multiusos. El técnico, que es consciente, de que hoy muchos ojos se posarán en él para examinarlo indicaba ayer que la semana previa al choque "fue de trabajo normal y sin ningún imprevisto. Diogo estuvo el martes, pero seguimos ahí con problemas de horarios. Así que, de momento, parece que voy a seguir yo solo". El flamante nuevo técnico de los rojinegros, salvo nada raro en el último entrenamiento previo al choque, seguirá sin poder contar con Aser, que causa baja por su maltrecho tobillo, mientras que Bruno regresa al equipo tras entrenar con normalidad después de perderse el partido de la pasada semana en Carballo.

En cuanto a los primeros siete días como entrenador confirmado de los del Arena, Cacheda explicó que "con los cambios de dinámica, al principio la gente coge las cosas con más ganas, y la verdad que la semana estuvo muy bien tanto de intensidad como de concentración. Fuimos metiendo alguna cosilla nueva y parece que se han asimilado bien. Esperemos que se refleje en el partido". Por lo que respecta al rival, el técnico apuntó que "el Cañiza es un equipo que juega muy rápido, y eso a nosotros nos viene bien. Intentaremos que seamos nosotros los que pongamos ese ritmo alto y no ellos para poder tener una buena actitud en defensa y en portería, y a partir de ahí aprovechar las oportunidades que tengamos a la contra. Quiero que hagamos ataques largos porque ellos también corren al contragolpe. Las claves, como siempre, pasarán por una buena defensa y portería, y luego en ataque no precipitarnos y evitar darle oportunidad de correr a ellos". Sobre sus primeros días en el puesto, Cacheda manifestó que "lo llevo bien. Estas cosas no llegan cuando uno quiere y tampoco es la situación más idónea para coger el equipo, pero una vez que hemos dado el paso, máxima ilusión y el sábado (por hoy) es una oportunidad para hacer las cosas como a mi me gustan en casa delante de nuestra afición y que vean que el equipo está comprometido y que vamos a dar nuestra mejor versión en cada partido".

El Lalinense está quinto empatado a puntos con el tercero Unión Financiera, equipo que venció en la última jornada en A Cañiza.