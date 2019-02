David Vázquez será el copiloto de Iván Ares en el Campeonato Nacional

El estradense David Vázquez se prepara un año más para una intensa temporada de rallyes en la que volverá a tener muchos frentes abiertos. Este 2019 llega sin embargo con una noticia bomba, ya que Vázquez será el copiloto de Iván Ares en el Campeonato Nacional de Rallyes de Asfalto. El estradense ocupa de esta manera el puesto que durante los últimos años ocupó José Pintor, quien tuvo que dejarlo por diferentes compromisos personales.

Vázquez anunció sin embargo que esta nueva aventura en el asiento del copiloto de uno de los hombres punteros del campeonato nacional no implica que abandone el gallego y al que ha sido su pareja de baile los últimos dos años Víctor Senra. Ambos vienen de lograr dos títulos consecutivos de campeones gallegos y buscarán el "triplete" esta temporada 2019, en lo que sería el cuarto título consecutivo del estradense tras ganar en 2016 con Alberto Meira.

El estreno con Senra será en el Rallye de A Coruña el 2 de marzo, mientras que con Ares lo hará a finales de marzo en Sierra Morena. El estradense ha tenido contacto con el Hyundai R5 y ha reconocido que la sintonía y entendimiento con Ares ha sido muy rápido. "No me costó mucho acostumbrarme a él porque su forma de trabajar es similar a la de Meira. Me amoldaré a él y aportaré alguna cosa en la que podamos mejorar".

El estradense tendrá sin embargo un tercer frente abierto en la Peugeot Cup Ibérica junto a un joven piloto portugués con el que también disputará varias citas del Campeonato del Mundo.