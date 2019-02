Pablo Cacheda entrenará al Embutidos Lalinense hasta final de temporada

El Club Balonmán Lalín anunció ayer la continuidad de Pablo Cacheda al frente del Embutidos Lalinense hasta final de temporada. Desde la directiva del club lalinense mostraron su confianza en el joven entrenador y en que logre un "cambio de dinámica" que permita al equipo seguir luchando en la parte alta. Este periodo servirá como prueba por ambas partes, que volverán a sentarse de nuevo a final de temporada para analizar si prolongan su relación un año más o no.

Desde la directiva reconocieron estar contentos con el trabajo que ha realizado Cacheda, tanto en su etapa como segundo de Milucho y entrenador de la base, como desde que se hizo cargo del primer equipo tras la destitución del que fue técnico del equipo las últimas temporadas. La victoria en Camariñas el pasado fin de semana sirvió como punto de apoyo ante unas negociaciones que tuvieron lugar en la noche del lunes y en las que, una vez solucionados algunos flecos, se cerró la continuidad del exinternacional español. El club no ha querido sin embargo marcar ningún tipo de objetivo al nuevo técnico más que "seguir peleando" en la parte alta, ya que admitieron que es muy complicado dar caza desde su posición actual a los dos primeros clasificados.

Cacheda por su parte se mostró contento por esta oportunidad. El ya técnico a todos los efectos del Embutidos Lalinense reconoció que uno de los escollos que tuvieron que superar en esta reunión fueron los horarios. Cacheda está condicionado por sus estudios pero sobre todo por su compromiso con el equipo infantil. "Los horarios era lo que más complicado me hacía tomar esta decisión. Al final conseguimos cuadrar todo para que pueda estar en los cuatro entrenamientos semanales del primer equipo y ya puse los dos pies en el barco", explicó.

El exjugador admitió que afronta esta nueva aventura deportiva con mucha ilusión. "No es la situación idónea, ni la situación en la que me gustaría llegar a coger el equipo. Los cambios de entrenador siempre son complicados y más en mi caso que trabajaba con Milucho. Ahora sin embargo no podemos pensar en eso. Lo afronto con la máxima ilusión".

Cacheda reconoció que, a estas alturas de la temporada, no hay lugar a realizar grandes cambios en el equipo. "Aquí no hay una pretemporada por delante en la que puedas poner todo patas arriba. Es cierto sin embargo que iremos cambiando algunas cosas porque yo tengo mi propio método. Había muchas cosas que funcionaban con Milucho que las vamos a mantener y otras no. Sin embargo, no vamos a cambiar las señas de identidad de este club", argumentó.

En cuanto a sus opciones de pelear por la fase de ascenso, Cacheda reconoció que será complicado alcanzar a dos rivales intratables hasta el momento. Su misión será sin embargo ponérselo lo más difícil posible.