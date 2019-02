Manuti: "No quiero retirarme así"

El capitán del Estradense Manuti recibió el pasado lunes la peor de las noticias. Lo que esperaba fuese un fuerte esguince o una fisura con poco más un mes de baja terminó por confirmarse como una rotura total del peroné. El jugador estradense tenía previsto además someterse hoy a una nueva prueba en la que sabrá si, además del peroné, también tiene dañado el ligamento. De ser así podría tener que pasar por el quirófano, prolongado todavía más su baja y su recuperación.

El capitán ya tiene claro que no podrá regresar al Estradense esta temporada, en el que estaba siendo el marco perfecto para colgar las botas a sus 32 años. "Seguramente esta iba a ser mi última temporada. Era el final perfecto, despedirme luchando y a lo mejor logrando el ascenso a Tercera, pero no quiero retirarme así. No quiero colgar las botas sin jugar y con la sensación de que es una lesión la que me obliga a dejarlo. Ahora tendré tiempo para pensar en lo que hago. Lo decidiré en el futuro", explicó el centrocampista. "El año pasado me costó terminar y este también, más por cabeza que por físico. Pero ahora las cosas han cambiado", añadió.

El jugador lamentó tener que dejar a su equipo en el tramo decisivo de la temporada, cuando se jugarán el ascenso a Tercera. "El equipo es mejor que el del año pasado. Tenemos que terminar arriba sí o sí. Estoy seguro de que acabaremos entre los cuatro primeros. Luego ya veremos si es en puestos de ascenso", explicó al tiempo que destacó la principal diferencia en relación al año pasado, la profundidad de la plantilla. "El año pasado era un premio estar ahí arriba. Este año sin embargo tenemos una plantilla mucho más amplia. El domingo no estábamos Adri, Gorka, Fafú y yo y había un gran banquillo. Eso permitirá que no tengamos que ir a jugarnos el ascenso con un banquillo lleno de chavales", argumentó. En cuanto a su posición, considera que existen "soluciones" dentro de la plantilla como Vicente, Javicho, Mateo o Carabán.

El capitán confía en que terminen logrando el deseado ascenso y señaló un factor que juega a su favor, el descanso que tienen a estas alturas jugadores importantes. "Fafú, Brais Calvo, Vicente, Juanito o Colón son jugadores de gran nivel que van a llegar frescos a las últimas jornadas".