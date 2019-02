Con dos vueltas al mundo en sus piernas

Ricardo Rey, más conocido como Richard, comenzó a correr cuando este deporte era cosa "de locos". Desde sus primeras carreras por Vila de Cruces hasta hoy, el atleta dezano ha recorrido más de 80.000 kilómetros, tantos como para dar dos veces la vuelta al mundo. En este tiempo ha sido además testigo directo de la evolución del deporte del atletismo de fondo, pasando de ser algo extraño, con solo un par de carreras en toda Galicia, a un fenómeno de masas. Richard disfruta de estos nuevos tiempos de la misma manera que hace más de treinta años, corriendo.

Ricardo Rey, más conocido por sus amigos como "Richard" , es una importante figura dentro del atletismo gallego. A sus 57 años, este deportista de Vila de Cruces acumula en sus piernas cientos de miles de kilómetros pero también la experiencia que le otorgan más de treinta años practicando este deporte. Hace unas semanas, Vila de Cruces rindió homenaje a su conocido atleta, una forma de reconocer el esfuerzo de una persona que sigue disfrutando de su pasión como el primer día.

Richard se adentró en el mundo del deporte a través del fútbol pero pronto se dio cuenta de que aquello no era lo suyo. Por ese motivo decidió cambiar las botas por las zapatillas comenzando a correr por los caminos de Vila de Cruces. "Yo era el loco del pueblo" , recuerda el deportista sobre una época en la que eran muy pocos los que se adentraban en el atletismo de fondo. Esa falta de participantes se dejaba notar en un calendario de carreras con escasas citas. Las más populares en aquellos tiempos eran la organizada en Santiago y la San Martiño en Ourense, las primeras que disputó un veinteañero Richard.

Luego llegaron otras, algunas de ellas en pueblos y otras que terminaron consolidándose en el calendario autonómico. El atleta dezano fue probando muchas de ellas hasta darse cuenta de que lo que más le gustaban eran las medias maratones. "Fue a partir de los años noventa cuando me introduje, como aficionado, en las carreras de gran fondo. Realicé varias maratones, los 42 kilómetros de San Sebastián, A Coruña o Vitoria entre otras. Pero la carrera en la que mejor me siento y que más me gusta los 21 kilómetros, la media maratón", explica un hombre que a lo largo de las últimas décadas cuenta más de ochenta medias maratones a sus espaldas, además de unos diez maratones. En muchos de ellos llegó además a subirse al podio. Betanzos, Pontedeume, Ferrol, Melide, Vilagarcía, A Coruña, Porriño o Vigo fueron algunos de los sitios en los que llegó a conseguir medalla en medias maratones.

Richard se muestra contento además de los buenos tiempos que ha llegado a marcar en algunas de estas competiciones de gran fondo a pesar de adentrarse en ellas cuando ya tenía cierta edad. Los 1.15 de la media maratón o los 2.48 de la maratón dan muestra de un nivel que ha ido manteniendo con los años hasta el punto de acabar la maratón de San Sebastián en 2.51 cuando ya tenía 51 años. "Al pasar de los cincuenta ya comencé a notar algo de bajón. Ahora no daría acabado una maratón por debajo de las tres horas", afirma apesadumbrado. Lo que más le duele sin embargo es haber perdido capacidad de recuperación. "Con 57 años el cuerpo se resiente más y cuesta recuperar". Richard agradece sin embargo la suerte que ha tenido a lo largo de su trayectoria como deportista con las lesiones. "Ahora empieza a darme algo la lata la cintura pero siempre me han respetado mucho las lesiones".

En todos estos años, el deportista cruceño ha visto como el atletismo atraía a cada vez más adeptos. "Alguno que antes se metían conmigo ahora lo veo por ahí", bromea. "Ahora veo mucha gente corriendo y no solo hombres, sino también muchas mujeres, algo que me alegra muchísimo", afirma. A nivel personal, Richard piensa seguir dedicando su tiempo al atletismo. "Cuando algo te gusta, no sufres. Este deporte es una lucha contra ti mismo. Solo sufres cuando no das mejorado. Esto es algo que no das dejado. Si estoy unos días sin entrenar ya me vuelvo loco. Es algo que necesita el cuerpo", explica. En todos estos años Richard ha cuantificado más de 80.000 kilometros de carrera, con más de 3.000 al año, algo que le valdría para dar dos veces la vuelta al mundo.

Todas las Vig-Bay

El atleta cruceño es uno de los pocos que ha participado en todas las ediciones de la Vig-Bay, por lo que ha sido invitado por la organización para una especial vigésima edición donde serán reconocidos. Ve complicado llegar a la maratón pero estará en la media.