Pichel: "Confío en mis jugadores por encima de dinámicas negativas"

La derrota del pasado domingo ante la Sarriana ha dejado al Agolada en la antepenúltima posición a trece puntos de los puestos de permanencia. A pesar de esa distancia, el entrenador de los dezanos, Luis González Pichel, mantienen la fe en poder inquietar a los tres equipos que tienen por encima en la tabla. "No me agobia la clasificación. Sabemos que tenemos que ganar tres partidos para meterle el miedo en el cuerpo a los de arriba. Eso es en lo único que pensamos", afirmó. "Fue una pena el partido del domingo porque creo que el rival no fue superior a nosotros. Fue un partido muy trabado que pudo ganar cualquiera y no habría sido injusto".

Pichel no quiere hablar de dinámicas negativas a la hora de explicar las derrotas en partidos ajustados en las últimas jornadas y se mantiene fiel al discurso que mantiene desde el comienzo de la temporada. "No creo en dinámicas negativas ni positivas. Confío en el jugador y en lo que hacemos. Sabemos de partida que somos inferiores a muchos rivales, no solo por el presupuesto, sino también por otros factores como la experiencia. No podemos competir en eso. Hay sin embargo algo que está por encima de todo eso, la actitud y el esfuerzo. En eso si que podemos competir", manifestó el entrenador del Agolada. "Por estar en una dinámica negativa no podemos bajar los brazos. Cuando acaba un partido que perdemos yo ya estoy esperando a que llegue el próximo domingo siguiente. Eso es lo importante, más allá de lo que diga la clasificación", añadió.