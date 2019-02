El Agolada recibe a la Sarriana con las bajas de Pacheco y Santi

El Agolada se enfrenta hoy a la Sarriana en un partido que tendrá lugar en el Estadio Municipal dezano a partir de las 17.00 horas. El choque enfrenta a dos equipos metidos en guerras diferentes. Los de Luis González Pichel marchan antepenúltimos en la clasificación con 15 puntos en 23 jornadas e intentan sumar para no descolgarse de los puestos de permanencia. En estos momentos tienen al Órdenes, primer equipo fuera de zona de descenso, a trece puntos. La Sarriana por su parte es cuarta en la tabla con 46 puntos. Firmaron un gran inicio de temporada en el que lograron una renta en la segunda posición. Esa distancia quedó en nada por sus fallos y el empuje de sus perseguidores.

"Ellos se juegan mucho. Necesitan ganar para no perder el ritmo de los de arriba. Nosotros sin embargo también necesitamos los puntos para no descolgarnos. El partido es muy importante, tanto para ellos como para nosotros", explicó un Pichel que valoró la buena temporada que está realizando la Sarriana. "Ahora no están tan bien pero jugaron muy bien en las primeras jornadas. No creo que tengan un equipo hecho pensando en el ascenso sino para estar en la parte de arriba. Puede que no pensasen en el ascenso al comienzo pero una vez están ahí seguro que van a pelearlo".

Pichel recordó que el partido de ida fue igualado y competido por ambas partes, con un ritmo de juego muy alto. El técnico espera un partido de vuelta similar. Su deseo es que su equipo sea capaz de mantener la línea "positiva" de las últimas jornadas y que pelee por la victoria hasta el final.

Para este partido los dezanos cuentan con dos importantes bajas, Pacheco, con molestias físicas en una rodilla, y Santi, que arrastra problemas en las costillas desde el partido contra el Puebla. El delantero Aitor es también duda por lesión, aunque Pichel anunció que estará en la convocatoria.