Cacheda: "Sería un reto y algo muy ilusionante"

La marcha de Emilio Pintos, Milucho, del Lalinense ha hecho que crezcan las especulaciones sobre quién será su sustituto al frente del banquillo. Uno de los mejor colocados es Pablo Cacheda, hasta esta semana segundo del entrenador pontevedrés, y persona muy querida tanto dentro como fuera de la entidad. Preguntado ayer sobre qué diría si le ofrecieran el puesto, Cacheda señaló que "es algo que tengo que hablar con ellos porque dependo de muchas cosas. Sería algo que habría que solucionar. Igual no estoy del todo preparado porque sería mi primera experiencia como entrenador. Habría que evaluar muchas cosas y seguro que no sería una decisión fácil". Y sobre sí le gustaría convertirse en el técnico del Lalinense añadió que "desde luego sería un reto y algo muy ilusionante. Esto me pilla a poco más de dos años desde que tuve que dejar de jugar. Me gusta entrenar y estaba encantado con la labor que tenía con Milucho. Está claro que si hay que dar el paso, toca afrontarlo con la mayor confianza y la mayor de las ganas". Lo cierto es que Pablo Cacheda sí dirigirá este sábado al equipo en la pista del Camariñas donde "intentaré mantener la idea de Milucho para sacar el máximo rendimiento al equipo porque pienso que no hay tiempo suficiente como para cambiar algo", explicó el exinternacional.

Sobre la salida de Milucho, Cacheda indicó que "le sorprendió a todo el mundo. Es cierto que la marcha del equipo igual hasta ahora no era la esperada, pero de ahí a la destitución de Milucho es algo que nadie creía que pudiera pasar". Abundando en que "al final, también hay que ser conscientes de las limitaciones de la plantilla. Está claro que la afición, el club y nosotros mismos desde dentro al principio de temporada nos habíamos marcado el objetivo de la fase de ascenso, pero al final competimos, sobre todo, contra dos equipos que uno es casi profesional, como es el Lavadores, y el otro es el Xiria, que lleva muchos años haciéndolo muy bien. No creo que sea simplemente culpa de Milucho. Es verdad que cuando las cosas van mal o no van del todo bien es más fácil mirar al banquillo que cambiar a toda la plantilla. Hay que respetar la decisión de la junta directiva y sobreponerse a ella".

Y en cuanto a las opciones de playoff del conjunto rojinegro, Pablo Cacheda concluyó que "nunca se sabe. Está claro que la fase está muy complicada. Supongo que sería uno de los motivos del cese de Milucho. Habría que pelearlo hasta el final porque estamos en una categoría amateur, y en el caso de que tocase habría que pelearlo hasta el final".