Aspas, de compras por A Estrada

A Estrada recibió ayer a un visitante especial. El internacional del Celta de Vigo Iago Aspas captó la atención de los vecinos al acudir a la villa junto a un familiar. El motivo, la compra de un vehículo en el concesionario del presidente del Estradense, Toño Camba. El delantero se interesó por el equipo de A Estrada, que conoce y sigue a través del médico Juan José García Cota, y lamentó lo cerca que se quedaron del ascenso la temporada pasada.

El delantero del Celta de Vigo Iago Aspas nunca ha escondido su pasión por el mundo del motor. Por eso, cuando pudo permitírselo, decidió adquirir un coche especial, un Porsche edición limitada preparado para la competición. No fue sin embargo fácil conseguirlo. Para ello llamó a diferentes puertas, entre ellas la de Toño Camba, presidente del Club Deportivo Estradense y socio junto a Jacobo González de Start Motor. El concesionario, acostumbrado a trabajar con vehículos de alta gama, intentó sin éxito conseguir el deseado Porsche, que Aspas terminó consiguiendo a través de otra vía.

La relación sin embargo entre Aspas y Camba no quedó sin embargo ahí. Quizás por ello muchos no se sorprendieron al ver al internacional de Moaña ayer en la sede de Start Motor. No acudía para buscar una alternativa a su flamante Porsche, sino para acompañar y ayudar a un familiar en la compra de un coche en el concesionario estradense. No era sin embargo la primera vez que la familia de Iago Aspas hacía tratos con Camba, ya que anteriormente su compadre también acudió a A Estrada recomendado por el delantero para comprar un coche.

Esta era sin embargo la primera vez que Aspas visitaba personalmente a Camba, a quien conoce no solo por su trabajo como responsable de Start Motor, sino también como dirigente del Estradense, equipo al que conoce y al que sigue. El motivo de esta atención al Estradense parte del médico del Celta de Vigo y de la Selección Española, Juan José García Cota. Aspas sabía que Cota fue durante años presidente del Estradense y a través de él conoce mucho del club. El delantero se interesó por la temporada que están haciendo los rojillos y lamentó lo cerca que estuvieron el año pasado de lograr el ascenso, algo por lo que se interesó. Aspas se marchó pronto para participar en compromisos con el Celta pero lo hizo con un nuevo coche para la familia y sorprendiendo a todos aquellos que ayer se lo encontraron en la sede de Start Motor en A Estrada.