La federación española acepta el traslado del Rali do Cocido a junio

El Rali do Cocido se estrenó este año en el campeonato de España. // Bernabé

El Rali do Cocido cambia de fecha el próximo año. La carrera de Lalín repite en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA), aunque pasará a disputarse los días 22 y 23 del mes de junio. La noticia fue confirmada ayer por la Federación Española de Automovilismo con la publicación del calendario de pruebas oficial para la temporada 2019. El Rali do Cocido fue el protagonista del único cambio importante en el cuadrante de fechas, ya que la próxima temporada no inaugurará la temporada. La cita con epicentro en Lalín pasará a disputarse en el mes de junio, agrupando así las pruebas gallegas puntuables para el campeonato de España de rallyes de asfalto -Ourense, Ferrol y el Cocido- en los meses de junio y julio.

De esta manera, el certamen nacional visitará Galicia por partida triple. Después del paso del campeonato por Córdoba y Canarias, será Galicia la que asuma el protagonismo con tres pruebas que se disputarán en un momento crucial de la temporada. Con este cambio, se aseguran el poder contar con todos los protagonistas en el Rali do Cocido.

Aprovechando esta importante noticia, la Escudería Lalín-Deza ha realizado un llamamiento a la colaboración, con el objetivo de que la cita gallega mantenga su buena categoría dentro del campeonato. Por ello, toda la ayuda humana posible será totalmente necesaria para sacar adelante la carrera gallega.

Desde hace ya varios meses, la Escudería Lalín-Deza trabaja para ir dando los primeros pasos en cuanto a la confección de la prueba. Como cada año, la ilusión dentro del grupo organizativo es máxima, especialmente en un 2019 donde por segunda vez en su historia, la prueba de Lalín puntuará para el CERA.

Cabe recordar que este cambio de fecha, ya adelantado en su día por FARO, parte de la propia escudería dezana y contó con el respaldo de la federación nacional. La entidad organizadora del evento deportivo con más afluencia de público de toda la comarca, es poder celebrar las bodas de plata de la prueba en unas fechas donde el buen tiempo pueda estar prácticamente garantizado. Estas fechas a finales de junio eran las únicas viables dentro del siempre apretado calendario del campeonato de España y finalmente fueron las elegidas.