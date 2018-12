El Embutidos Lalinense destroza al Octavio en un partido sin historia

El Academia Octavio Vigo se fue del pabellón Lalín Arena con una racha de once derrotas en once jornadas y, lo que es peor, dejando la sensación de que, o cambian las cosas o tendrá muy complicado salvar la categoría. Los visitantes no fueron rival para un Embutidos Lalinense desaforado. A los quince minutos, los vigueses estaban ya fuera del partido, lo que dejó camino abierto para un equipo que destaca precisamente por su capacidad para hacer goles.

El encuentro reflejaba a los diez minutos un marcador de 4-3 que no plasmaba lo que se estaba viendo sobre la pista del Arena. Los rojinegros fueron superiores en todo momento pero acumularon lanzamientos fallados ante la meta visitante. Esos errores mantuvieron en el partido al Octavio, que sin embargo terminó bajando los brazos en cuanto los de Milucho comenzaron a afinar su puntería. Un claro parcial de 17-4 antes del descanso dejó el choque visto para sentencia, con un 21-7 en el marcador.

A partir de ese momento, el mayor esfuerzo de los rojinegros fue mantenerse concentrados en el partido. Milucho apostó por realizar pruebas para futuros compromisos, como una defensa 5-1. También movió mucho el banquillo para permitir que no bajase la intensidad y el ritmo. De esta manera, los lalinenses fueron poco a poco ampliando su renta hasta el abultado marcador final.

Milucho reconoció al final que fue un partido "flojo" y con escaso nivel de intensidad y competitividad. El técnico no cree que el Octavio pagase los platos rotos de la derrota en Chapela. "No salimos con ganas de resarcirnos. Salimos a romper el partido y lo hicimos". Este resultado no permitió sin embargo a los rojinegros acercarse a las primeras posiciones, ya que los tres equipos que están por encima de ellos también saldaron la jornada con triunfos.

Victoria del Coreti Lalín

Horas antes del partido del Embutidos Lalinense el Lalín Arena acogió el choque que enfrentó al Coreti Balonmán Lalín con el Carballal. Las de Budi terminaron logrando una victoria por 30-26 que les permite continuar con su escalada hacia la parte alta de la clasificación tras un mal comienzo de temporada. Suman en este momento cuatro victorias consecutivas. En el encuentro de ayer fueron siempre por delante en el marcador ante un rival que nunca dio su brazo a torcer y se mantuvo dentro del partido hasta el final.