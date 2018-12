Del palco al césped

Cuando Jorge Rodríguez se hizo con las riendas del Club Deportivo Lalín muchos se sorprendieron. El exjugador era un hombre de sobra conocido por sus años en el fútbol de Segunda B y Tercera División pero jamás se le había relacionado con el club rojinegro. Meses después de ese paso adelante el dirigente sigue peleando para recuperar al Lalín, tanto en el plano económico como en el deportivo. Uno y otro objetivo se han tornado complicados. Por un lado, la situación económica del club dista mucho de la esperada y el trabajo recuperación será más largo del esperado. Estos problemas han marcado en gran medida la confección de un equipo sin grandes aspavientos y que se está teniendo que apoyar en parte en los juveniles de la Escola de Fútbol Lalín.

La situación tras quince jornadas no es la mejor. Undécimos y más cerca de los puestos de descenso que del ascenso, los rojinegros necesitan un paso adelante al que no ayudan las bajas que asolan a la ya corta plantilla. En este punto, el dirigente ha tomado una decisión drástica. Jorge Rodríguez descolgará las botas año y medio después de su retirada para intentar ayudar a su joven equipo dentro del campo.

"La situación económica del club está marcando la deportiva. Estamos teniendo bajas pero no disponemos de medios para traer más gente", explicó. "Es el momento de echar una mano", añadió. "Estaré ahí para darle una opción más al míster. Me falta mucho ritmo de competición pero físicamente me encuentro bien. Está claro que no estoy a mi mejor nivel pero creo que puedo aportar cosas. Al menos intentaré sumar y dar experiencia a un equipo tan joven como el que tenemos".

A sus 38 años, Jorge se ha puesto a disposición del técnico Moncho Salgado, que espera le otorgue un papel adaptado a sus posibilidades. "Ya le dije que estoy para lo que quiera, aunque a estas alturas no me veo de delantero. Espero poder jugar en mi posición de central, sin tener que correr mucho, aunque a lo mejor tengo que echar una mano en el centro del campo", afirmó. El central ha realizado muchos entrenamientos con el equipo a lo largo de los últimos meses, aunque reconoció que este reto lo obligará a dar un paso más en su preparación física para estar a la altura de una categoría que considera muy dura. "Los chavales merecen que lo intente. Están luchando cada partido y cada vez que perdemos lo pasan fatal", admitió.

Jorge Rodríguez se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo, llegando a debutar con el primer equipo en la máxima categoría del fútbol español en la temporada 2004-2005. Posteriormente pasó por el Racing de Ferrol y el Mérida, este último en Segunda División. Después pasó por equipos como Ourense, Zamora, Pontevedra, Oviedo, Avilés y Compostela. En los últimos años volvió a casa para militar en el Atlético Escairón y posteriormente en el Lemos, donde llegó a ejercer como entrenador-jugador. A lo largo de su trayectoria destacó por ser un central con buen juego aéreo y con carácter en el campo. Su principal aportación al equipo será sin duda su dilatada experiencia en categorías muy superiores, así como el carácter ganador que siempre lo ha acompañado en su carrera.

Su refuerzo espera ser un revulsivo para un equipo que atraviesa por un momento de dudas tras un buen comienzo de temporada. En los últimos siete partidos solo han sido capaces de sumar cinco puntos, con una victoria y dos empates. Las bajas los están obligando a además a tirar de los juveniles de la Escola de Fútbol Lalín, con un once titular muy joven que sufre en una categoría en la que destaca la rudeza de los equipos de la costa y la calidad de los de Santiago.