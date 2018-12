El Embutidos Lalinense, sin margen ante el colista Octavio

Tras su derrota del pasado fin de semana en la pista del Chapela, el Embutidos Lalinense está obligado a llevarse hoy la victoria ante el Academia Octavio Vigo para no perder el ritmo de los tres equipos de cabeza. El encuentro que dará comienzo a las 18.30 horas en el pabellón Lalín Arena enfrenta a dos equipos que pelean en zonas contrarias de la clasificación. Los de Milucho marchan cuartos, en la tabla con 16 puntos, a tres puntos de los colíderes de la Nacional, el Lavadores y el Calvo Xiria. Los vigueses por su parte figuran en una inesperada última posición con cero puntos en diez partidos.

"Están teniendo problemas", reconoció el entrenador del Embutidos Lalinense. "Hicieron el equipo a última hora y les está costando. Me sorprende sin embargo este comienzo. No esperaba que estuviesen tan mal a estas alturas", afirmó. Al margen del rival, el entrenador considera que su equipo tiene que ir a por una importante victoria desde el primer momento. "Ellos vendrán a ver qué les sale. No es un partido de su liga pero si dan pescado son puntos que les pueden valer de mucho. Vendrán aquí a buscar su oportunidad. Nuestro trabajo es no dársela". Milucho cuenta con las dudas de Pachi y Martín Losón, ambos con molestias físicas.

El Coreti Lalín por su parte jugará a las 16.15 horas en el mismo escenario con el Carballal como rival. El Balonmán Deza jugará como visitante. Lo hará en la pista del Porriño a las 18.00 horas.