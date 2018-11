Jugador del Estradense

- No, en el equipo no hay dudas. Sabemos lo que podemos dar. Los resultados no acompañaron en ese tramo. Además si pierdes un par de partidos caes muchas posiciones porque está todo muy ajustado. Lo importante es no despistarnos. Nuestra concentración tiene que ser muy alta para no caer en la clasificación. Eso sin embargo no nos hace dudar. Hacemos, o al menos intentamos hacer, lo que nos pide el míster. No hay dudas. Sabemos nuestra idea de juego y lo que debemos hacer. El tiempo después terminará poniendo a cada uno en su sitio. Si estamos en una posición o en otra es por méritos propios. Lo importante es sin embargo terminar arriba cuando esto termine. En estos momentos estamos casi en la mitad de la liga y estamos terceros, cumpliendo nuestro objetivo.