- Hubo un momento de dudas en la grada tras caer al séptimo puesto, con varios empates y una derrota consecutiva. ¿Eso afecta al equipo?

- No, en el equipo no hay dudas. Sabemos lo que podemos dar. Los resultados no acompañaron en ese tramo. Además si pierdes un par de partidos caes muchas posiciones porque está todo muy ajustado. Lo importante es no despistarnos. Nuestra concentración tiene que ser muy alta para no caer en la clasificación. Eso sin embargo no nos hace dudar. Hacemos, o al menos intentamos hacer, lo que nos pide el míster. No hay dudas. Sabemos nuestra idea de juego y lo que debemos hacer. El tiempo después terminará poniendo a cada uno en su sitio. Si estamos en una posición o en otra es por méritos propios. Lo importante es sin embargo terminar arriba cuando esto termine. En estos momentos estamos casi en la mitad de la liga y estamos terceros, cumpliendo nuestro objetivo.

- Tienen ahora un tramo clave de la temporada en una intensa semana.

- Son tres partidos difíciles. Barbadás, Villalonga y Sanxenxo. Debemos dar el 300% para terminar la primera vuelta ahí arriba porque son tres partidos contra rivales directos y con buenos equipos. Debemos hacer los deberes y sacar los máximos puntos posibles. Será una semana dura de entrenos y partidos.