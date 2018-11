Christian Costoya "Haremos ajustes para correr más en las rectas"

Christian Costoya estrenó ayer su nuevo kart en el Circuito Internacional de Paladino durante la primera jornada de entrenamientos de las Rotax Max Challenge Gran Finals. El silledense acabó segundo en los libres, a sólo unas milésimas del holandés Bruno Mulders.

- ¿Qué te pareció la pista donde se corre este Mundial?

- Me gustó porque salió todo bien. Lo que hice fue acostumbrarme al trazado porque no lo conocía, pero está muy bien. Las que más me gustaron fueron las curvas que hay en el medio, antes de la subida, porque son muy técnicas.

- ¿Cómo se porta el coche?

- El coche va bien. Vamos a hacerle algunos ajustes para que corra más en las rectas porque nos hace falta velocidad en esas zonas del circuito. También me gusta mucho el coche que me tocó, pero como siempre tuvimos que cambiarle las pedaleras porque soy pequeño. Ten en cuenta que los otros niños llegaron antes que yo y pudieron entrenar con coches alquilados.

- ¿Ya conseguiste aclimatarte a la climatología del lugar?

- La verdad es que aquí se está bien. Más o menos estamos a 28 grados todo el rato y casi nunca cambia el tiempo. A veces sopla algo de viento, pero estoy contento porque me estoy aclimatando bastante bien a esta zona.

- ¿Cuándo se puede decir que empieza para ti el Mundial?

- Esto que estamos haciendo ahora es, sobre todo, entrenar y hacer los cambios en el coche para que vaya mejor, pero a partir del miércoles es cuando será importante las veces que sales a pista. Ahora toca probar cosas.

- ¿Esperabas un ambiente así en la carrera brasileña?

- Desde que llegamos se notaba que estamos en un sitio donde el deporte del motor es algo importante. Todos los que estamos aquí lo estamos pasando muy bien.