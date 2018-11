Javier Carballo se cuelga la medalla de plata en el Mundial de Australia

"Sentí un alivio muy muy grande. Creo que no era consciente de la presión que me estaba metiendo hasta que me senté con la medalla en la mano y pude respirar de nuevo". Las palabras desde el otro del mundo de Javier Carballo responden a la responsabilidad adquirida por un deportista en la que esta siendo la mayor aventura de su carrera en el salvamento deportivo. El integrante del Club Natación y Salvamento A Estrada viajó hasta Australia para medirse a los mejores del mundo en su disciplina y ya puede presumir de haber logrado una medalla en la cuna del salvamento. El estradense subió al segundo peldaño del podio en la competición de banderas y dentro de la categoría Máster 30, solo superado en la final por el iraní y olímpico Reza Ghasemi.

Carballo acarició las medallas en la primera de las cuatro pruebas que disputó en Australia durante estos días, la de sprint. Sabía sin embargo que, por su estado de forma y preparación, su momento llegaría con la competición de banderas, y así fue. La prueba se tuvo que aplazar en el programa inicial. "Con la cancelación de la competición ayer no se sabía que iba a pasar hoy", explica el deportista estradense desde el otro lado del planeta. "Teníamos una reunión a las ocho de la mañana para ver qué opciones daban y en parte dependían de como evolucionaba la que es la peor tormenta en cincuenta años en Adelaida. El campo de competición se cubrió por olas enormes que destrozaron las gradas, así que la tensión era bastante grande", relata Carballo.

"Entre nervios me fui a las siete para la playa a calentar, ya que al no saber a qué hora iba a ser tenía que estar preparado. Finalmente, a las nueve comenzó la competición, entre mucho frío, viento y arena en los ojos muy molesta", explica. Las condiciones climatológicas redujeron la lista de participantes, ya que solo los más valientes y llamados a pelear por las primeras posiciones se presentaron.

"La competición fue dura, con el frío hay posibilidad de lesión y había que medir muy bien los esfuerzos", argumenta. A la final llegaron el propio Carballo, con sus principales rivales, entre ellos un brasileño y un iraní, ambos presentes en el Mundial convocados por sus respectivas selecciones para participar en las competiciones por naciones.

"El iraní Reza Ghasemi es muy buen corredor en atletismo y la arena mojada de la playa le benefició bastante", explica el deportista del CNS A Estrada. "Aún así, en un par de salidas pude colocarme delante de él pero preferí ser conservador y no jugármela ya que no podía dejar escapar el podio. Quizá debería haber arriesgado. En otras ocasiones lo he hecho y ha salido bien, pero está vez, los nervios, el frío, mi anterior lesión y que debía justificar moralmente tanto esfuerzo para realizar el viaje preferí ir a lo seguro", añadió Carballo.

El estradense agranda de esta manera su currículo a nivel internacional y lo hace en una competición en la que participan especialistas llegados de todas partes del mundo, entre ellos grandes nombres propios del salvamento australiano.