Javier Carballo acaricia las medallas en su estreno en el Mundial de Australia

El estradense Javier Carballo se quedó muy cerca de conseguir una medalla en su estreno en el Mundial de Salvamento Deportivo que se está celebrando a lo largo de estos días en Australia. En la jornada de ayer el deportista del Club Natación y Salvamento A Estrada disputó la prueba de Beach Sprint, terminando en la cuarta posición final. La jornada estuvo marcada sin embargo por el temporal de viento que está asolando la zona en la que se disputa el Mundial, un problema que obligó a parar en varias ocasiones las carreras.

A pesar de su buen resultado dentro de la categoría Máster 30-35 el estradense reconoció que las sensaciones en competición no fueron buenas. "Los isquios no me respondían bien en el frío y me fui achicando poco a poco", explicó. El vencedor de la prueba fue Dean Scarf, del Club North Bondi Surf Lifa Saving de Australia. Completaron el podio Reza Ghasemi de Irán y Robert Hendirx, holandés. Cuarto fue Javier Carballo, quien valoró positivamente el resultado, aunque lamentó el quedarse tan cerca del podio final.

Hoy, el estradense tendrá la oportunidad de escalar ese puesto que le permita lograr una medalla. La competición de banderas máster estaba prevista inicialmente para ayer pero fue aplazada. Carballo reconoció que se ve con más posibilidades y mejor preparado para esta modalidad. "Para banderas creo que voy a encontrarme mucho mejor. Estoy deseando que llegue", afirmó el deportista del Club Natación y Salvamento A Estrada desde Australia.