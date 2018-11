El premio de pisar el césped

"Ha sido una sensación tremenda. Saber que vas convocado después de siete meses, levantarte el domingo para jugar, calentar y prepararte... Todos esos sentimientos eran algo que echaba de menos. Fue bonito volver a sentirme parte del equipo", explicó ayer un exultante Juanito. Siete meses después de su último partido, el centrocampista volvió a salir al Municipal de A Estrada para disputar el tramo final del partido contra el Pontellas. Reconoce que todavía le falta ritmo y confianza pero está decidido a devolver al Estradense, a su presidente y a su entrenador la confianza y el apoyo que le han dado. Juanito agradeció ayer el cariño que recibió por parte de los aficionados en su salida al césped. "Siempre que iba al campo a ver los partidos me mostraban su cariño y las ganas de verme jugar pero lo de ayer fue increíble. No me esperaba ese recibimiento. Me hizo mucha ilusión".

"Fueron meses muy duros y tengo que estar agradecido a mucha gente. A Teresa por ejemplo, la pareja del míster, por todo lo que hizo cuando me operé. Le debo mucho a ella y a Mariano, que siempre me acompañó a todas las consultas. Al presidente, que me cuidó y me renovó. Él y su familia me hicieron sentir uno más. Y especialmente a Alba Vilas, que estuvo conmigo en todo momento. Ya no es que sea la fisio del club, es mi psicóloga y mi amiga. En estos siete meses hubo muchos malos momentos y pocos buenos y ella siempre estuvo ahí ayudándome y mucha de mi ilusión por volver a jugar es porque le debo un gol", explicó.

"Seguramente me olvide de gente, como los directivos, compañeros, amigos, familiares... Es bonito disfrutar del presente pero hubo mucha gente que nunca me dejó solo. En estos niveles te quedas con el valor humano y yo en el Estradense encontré gente increíble. La gente de verdad se ve en los malos momentos y cuando tú no le puedes dar nada, como era mi caso, y ellos siguieron confiando en mí a pesar de estar en el pozo".

Juanito superó una reconstrucción meniscal en una zona difícil de recuperar, una lesión muy complicada que puso incluso en peligro su continuidad en el fútbol. "En el campo me sentí bien, pero fatigado de pecho. No estoy al cien por cien todavía. Me falta continuidad e ir cogiendo ritmo", explicó "Tuve algo de miedo. Es normal. Son etapas. Sé que si me cogen mal la rodilla... Hubo una jugada en la que golpeé mal el balón por ese miedo a la entrada. Es un lastre pero es algo que irá pasando poco a poco", añadió. "Pronto romperé esa barrera", afirmó un hombre que ve en la calidad del grupo humano el principal aval del Estradense para pelear arriba.

Alberto Mariano

Por su parte, el entrenador del Estradense destacó el completo partido que jugó su equipo. "Durante la primera parte no concedimos nada a un buen rival y pudimos marcar más goles. La única pega fue que perdonamos y al final terminamos sufriendo", explicó. El técnico se mostró contento por como salió lo que planificaron y alabó el rendimiento de una plantilla en la que todos los que salen al campo están rindiendo. "Todos los jugadores están enchufados y sienten que son importantes. Eso es algo muy bueno para el equipo", afirmó. "Estas dos victorias seguidas son importantes para estar ahí entre los seis o siete primeros y que no nos pille el corte", añadió.