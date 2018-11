Javier Carballo: "Este era el mejor momento para ir a un Mundial a Australia"

- ¿Cómo afronta esta aventura en Australia?

- La verdad es que llego muy bien de forma. Creo que estoy mejor que en toda mi carrera deportiva. Estaba muy bien ya cuando llegué al Campeonato Gallego y tuve la lesión. Ese problema ya está sin embargo solucionado e incluso creo que mejoré mi forma con respecto a este momento, así que estoy contento.

- ¿En que competiciones va a participar?

- Voy a hacer dos eventos en dos competiciones. Por un lado competiré en Máster 30 a 35 voy a hacer sprint y banderas y lo mismo en el Open.

- ¿Cuál es la diferencia?

- En el máster competimos por grupos de edades. En mi caso solo competiré contra la gente de ese grupo de edad. En el Open sin embargo competiré contra cualquiera. No hay distinción de edades. Es además abierto, por lo que se puede presentar quien quiera. Eso hace que te puedas encontrar a 300 personas compitiendo en tu prueba como hace dos años. Puedes sin embargo competir contra un rival de veinte años como contra uno de cuarenta. En piscina necesitas tener unos tiempos para poder disputar el Open pero en sprint y banderas no. Lo dejan al criterio del deportista.

- ¿Se marca algún objetivo en esta competición?

- En el último Mundial fui tercero y cuarto dentro de la categoría máster. En este Mundial sin embargo me cuentan que hay muchísimo nivel. Obviamente los mejores europeos somos allí deportistas normales y del montón. No sé lo que me voy a encontrar. Mi expectativa es sin embargo que estoy en mi mejor momento deportivo y lo voy a dar todo. La posición en la que finalice va a ser la mejor que pueda alcanzar. El objetivo creo que es poder competir sabiendo que estoy al máximo y que he alcanzado mi mayor nivel.

- Escuchándolo hablar parece que afronta este Mundial como un reto personal.

- Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de poder disputar un Campeonato del Mundo en Australia, donde nació este deporte y donde están los mejores deportistas de este tipo de competiciones. Creo que solo el hecho de poder viajar hasta allí y poder estar esas tres semanas allí ya fue un reto muy grande. Van a pasar seis años antes de que vuelva otra vez un Mundial a Australia. De aquí a allá a lo mejor ya no sigo mejorando y empiezo a bajar. Este era el mejor momento que tenía para poder ir a Australia. Ya participé en un Mundial hace dos años en Holanda y hace cuatro en Francia. Si fuese el Mundial en Europa creo que estaría para pelear por las medallas pero siendo en Australia no lo sé. La gente me dice que si me doy metido en una semifinal debo dar la gracias.

- Tanto esfuerzo por estar aquí para solo un momento.

- Es un montón de dinero, esfuerzo y tiempo para llegar allí y competir cuatro días. Son además muchos días entre competición y competición. Eso implica mucho dinero y también tiempo que pierdo de ganarlo porque no se lo dedico a mi trabajo. Es mucha tensión porque si hago este esfuerzo quiero que salga bien. La experiencia sin embargo no me la quita nadie. Será la leche estar allí.