El hombre que imagina el futuro

Marcos Piñeiro, más conocido como Pacheco, es desde hace años uno de los hombres más importantes del fútbol base estradense. Se inició como entrenador en el Callobre cuando solo tenía 22 años de la mano de Pencho y Blanco. Quince años después puede presumir de haber sido un hombre determinante en la unificación del Sporting Estrada y del Callobre, siendo además el primer presidente de la Escola Estrada de Fútbol Base. Hoy, reparte las labores de coordinador de la amplia cantera estradense con Bibi, además de asumir las labores de entrenador del Estradense B y del equipo juvenil de la Escola Estrada, su punta de lanza. Desde esa posición analiza con optimismo el presente y el futuro del fútbol base estradense, destacando por encima de todo la fuerza ganada con la unión bajo una misma bandera.

Estradense B

Los rojillos marchan terceros a un punto del liderato. "Mis cábalas eran estar entre los siete primeros, aunque estar de terceros a estas alturas tampoco dice mucho porque es una liga muy igualada con pocas diferencias", argumentó al analizar su inicio de temporada. "Pensé que nos iba a costar más adaptarnos a la categoría. Me extraña que, siendo un equipo tan joven, todos los rivales se nos cierran mucho y también que nos dan mucha cera. Deben llevar 45 tarjetas a los rivales en nuestros partidos. Son muchas". Cuenta con un equipo inexperto, con una media de veinte años. De juveniles subieron diez y con un año en sénior tiene seis. Se bajó mucho esa media con respecto a años anteriores. "Jugar arriba es caro pero sí que hay chavales que en dos o tres años pueden estar en el primer equipo. Algunos ya debutaron arriba y otros están entrenando con ellos a menudo".

Juveniles

El llevar el filial y los juveniles permite mejorar la coordinación entre los dos equipos, con entrenamientos similares y con atención en la etapa final de la formación. "Este año no es una generación tan aventajada como la del año pasado aunque hay material. El grupo puede no ser tan portentoso pero sí hay varios chavales muy buenos", explica. "El objetivo es mantenerse en la categoría. Estamos pecando de falta de definición. Podríamos estar más arriba si estuviésemos más acertados".

Escola Estrada

"Siempre hay problemas y aparecen jaleos pero es lógico con un volumen de niños tan grande. La salud de la cantera es sin embargo muy buena. En fútbol 8 no nos marcamos objetivos deportivos como otras escuelas y en cadetes y juveniles queremos mantenernos en Gallega. En infantiles, a ver si podemos pelear en la fase", resume. La cantera cuenta esta temporada con 280 fichas y 21 equipos incluyendo los biberones. "La oferta deportiva va subiendo en el Concello pero nosotros estamos manteniendo más o menos el número de fichas. Está muy bien". Pacheco considera que ha quedado claro que la unificación fue un acierto. Los éxitos a nivel deportivo con dos equipos asentados en Gallega son buena muestra de ello. Además, se trabaja mejor en la formación de los jugadores al tener que competir en categorías más altas.

Nivel personal

"Es una situación un poco complicada a nivel personal porque son muchas cosas que coordinar y además tengo que preparar las tareas y entrenos de mis dos equipos. Hay momentos en los que estoy un poco bloqueado pero trabajo en algo que me gusta hacer. No todo el mundo puede decir eso", explica un hombre que pasa el fin de semana metido en el campo. "Mi fin de semana es de fútbol, además de las tardes, pero la sarna con gusto no pica".