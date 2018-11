Con vocación de servicio

La ilusión de Miguel Vázquez siempre fue jugar en el Agolada. Recuerda con cariño el tiempo en que, siendo un niño, animaba con pasión a un club que años después terminó desapareciendo. Ese cariño guardado fue el que lo animó a sumarse a un proyecto que partía con la intención de recuperar el Agolada. Quince años después y tras toda su carrera en el club disfruta de su estreno en Preferente. A punto de cumplir los 35 recoge el sentir y la ilusión de un pueblo. Ante esa pasión no hay distancias, ni siquiera la que separa Madrid, donde trabaja como Policía, con el Municipal de Agolada.

"Hago el esfuerzo que haga falta", explica el capitán del Agolada al ser preguntado por su trabajo como Policía en Madrid y su compromiso con el club. Su entrenador, Luis González Pichel, alaba el sacrificio de su central, al que se sabe que no puede tener en muchos partidos por su trabajo en la capital de España. "Estoy dos partidos sí y uno no. Más o menos. A los entrenamientos hay semanas que puedo venir, tres veces, otras dos, otras una y otras ninguna. Intento sin embargo venir todo lo que puedo. Cambio turnos con los compañeros, pido asuntos propios... Lo que haga falta", afirma un hombre que quita mérito a lo que hace y reduce kilómetros a la distancia que separa Madrid de Agolada. "No por hacer eso soy mejor que el resto. Todos hacemos sacrificios para poder entrenar y jugar. Lo mío puede parecer un poco más serio pero no es más que lo que hacen otros compañeros", argumentó.

El capitán del Agolada es el principal ejemplo del compañerismo que reina el equipo, una de las claves que explican el éxito de un club humilde que ha logrado meterse entre los mejores de Galicia. Miguel Vázquez alaba lo realizado por el Agolada en los últimos quince años, una historia que él ha vivido en primera persona. Formado en las categorías inferiores del Orzán, siempre tuvo la ilusión de jugar en un club al que seguía con su familia cuando era pequeño. "Recuerdo animar e incluso viajar con el Agolada cuando tenía seis o siete años. Me encantaba", explica el central.

Por ese motivo, no dudó en aceptar la oferta que le hicieron para formar parte de un club que, tras su desaparición, se refundaba en Tercera Regional. Miguel tenía en ese momento 19 años y venía de dos roturas de menisco consecutivas que le habían obligado a dejar temporalmente el fútbol. "Entré en el Agolada hace 15 años en la temporada de la refundación. Recuerdo que al principio no ganábamos ni un partido. Nos costó, pero fuimos haciendo equipo poco a poco y llegaron las victorias". El resto es una historia de éxitos. Miguel fue escalando categorías con un Agolada que fue dando forma a un proyecto que terminó con un histórico ascenso a Preferente.

El central de 34 años solo tiene palabras de elogio para el club y sus aficionados por todo lo vivido en estas 15 temporadas. "Hay una gran ilusión en el club y en el pueblo por poder jugar en Preferente. Es increíble toda la gente que viene al campo. Tanto la directiva como la afición se merecen un diez", manifestó. "Estar en Preferente es un lujo y para nosotros es un orgullo. Sabemos que va a ser una temporada muy dura y que su apoyo es básico", añadió. Para el capitán, unas de las claves de su éxito está en la "familia" creada a lo largo de los últimos años. "Gracias a eso estamos donde estamos".

Esa ilusión a nivel club y afición la comparte también a nivel personal el veterano capitán. "Me estoy encontrando bien. El año pasado me costó un poco coger el ritmo por culpa de una lesión pero este año estoy mejor. Ya no soy joven y tengo también que adaptarme a una categoría en la que nunca jugué. Ojalá me respeten las lesiones y pueda seguir ayudando al equipo", explica un central que por su trabajo en Madrid se pierde muchos entrenamientos que recupera a distancia.