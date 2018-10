Carlos Blanco Sanjurjo: "Los controles contra el dopaje son de toda la vida en este deporte"

El multiusos Lalín Arena acoge esta tarde, a partir de las 17.00 horas, un seminario sobre nutrición, musculación y correcta ejecución de ejercicios básicos a cargo del lalinense Carlos Blanco. Estará acompañado por su pareja, la también culturista Raquel Arranz, y Arturo Castañeda, dos veces campeón del mundo.

Carlos Blanco ha hecho por fin realidad el sueño de convertirse en profesional de una práctica como el culturismo. La capital paraguaya de Asunción fue escenario el pasado mes septiembre de la conquista del campeonato sudamericano por parte de este lalinense que hoy dirigirá un seminario sobre algunos de los aspectos más básicos del culturismo en compañía de Raquel Arranz, y el bicampeón del mundo amateur Arturo Castañeda. El dezano ya piensa en el próximo Mundial de Benidorm, a donde acude con opciones.

- ¿El seminario está orientado en exclusiva para practicantes del culturismo o no?

- Es una actividad abierta a todo el mundo que quiera venir, pero claro se trata de un seminario orientado a la gente que esté especialmente interesada en el culturismo. De todas formas, se va a hablar de nutrición y suplementación orientadas a otros deportes también. En este sentido, se trata de una actividad que puede interesar a todo tipo de deportistas, claro.

- Cuando habla de falsos mitos de la musculación, ¿a qué se refiere exactamente?

- Pues, a varias leyendas que rodean a este arte, como que las mujeres piensan que con tocar una pesa ya se ponen fuertes y otros falsos mitos que llevan mucho tiempo enquistados en esta práctica, y que nos gustaría empezar a desenmascarar por el bien de todos. Estos estereotipos son siempre difíciles de combatir principalmente por el desconocimiento generalizado que existe en la población. Creemos antes lo que encontramos en internet o lo que dice fulanito o menganito a lo que realmente. En este asunto, como en otros, casi nadie se documenta lo suficiente sobre nosotros.

- ¿El culturismo se presta a este tipo de malos entendidos más que otros deportes?

- Se presta, sobre todo, a que todo el mundo dice saber lo que es, y al final nadie sabe lo más mínimo de él. Es en el deporte donde más casos se dan, aunque no es un deporte, y por eso siempre digo que es en el arte donde más pasan este tipo de cosas. Y digo que no es un deporte porque no está considerado así, pero para mí lo es. Está catalogado como un arte, y yo lo entiendo un poco así. El deporte lo hacemos en el gimnasio, pero lo que nosotros enseñamos finalmente en la tarima es un arte, un trabajo finalizado tras haber hecho deporte.

- ¿El escándalo por la espantada en el País Vasco tras anunciarse un control antidopaje beneficia o no a esta práctica artística?

- Lo de la espantada en Euskadi ayuda mucho a esta práctica porque se oye decir muchas veces que no pasamos controles ni nada parecido y mira si pasamos o no controles en los distintos campeonatos. Lo que me pareció mal en este caso es que el torneo se llegara a suspender porque si quedan tres, cinco o siete culturistas, pues compiten los que estén. Que hagan los controles que quieran porque yo en las citas internacionales los tuve que pasar. Y te puedo decir que son de toda la vida. Yo los llevo pasando desde que empecé en esto. Son necesarios como en todos los deportes, lo que pasa hay mucho dinero de por medio y se tapa todo.