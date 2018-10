Christian Costoya Sanabria: "Quiero ser campeón del mundo"

La Redacción de la delegación de FARO DE VIGO en Deza recibió ayer la visita del primer piloto gallego de kárting que disputará un Mundial. El silledense Christian Costoya Sanabria, de tan solo 8 años de edad, estuvo acompañado por su tío Javier Costoya y por su inseparable montura del equipo Ariza Racing School, con la que acaba de conseguir el Troféu Rotax de la Península Ibérica. Ferviente admirador del británico Lewis Hamilton, Costoya sueña con poder pilotar algún día un McLaren y entrar por la puerta grande en la Fórmula 1 como hicieron otros que también empezaron en el kárting.

Acaba de hacer historia en el deporte del motor gallego convirtiéndose en el primer piloto, y también el más joven, que disputará las próximas Grands Finals Rotax de Brasil en el Circuito Internacional Paladino de la localidad de Conde-Paraíba del 24 de noviembre al 1 de diciembre. La eterna y contagiosa sonrisa de Christian Costoya Sanabria evidencia el buen momento por el que atraviesa este piloto de tan sólo 8 años, que dentro de unos días se subirá en un avión junto a su padre con destino al noreste brasileño. Ayer quiso contarle a FARO DE VIGO en persona qué se siente al ser el primero en todo.

- ¿Cómo viviste la última cita del Troféu Rotax en Viana do Castelo?

- Le dije a mi padre que fuéramos los últimos en la clasificación porque si después nos metíamos en un lío, nos podían echar fuera. Salí el último en la primera carrera, y en la segunda vuelta ya me puse primero. Al final fui segundo, pero lo importante ya lo conseguimos. Yo siempre supe que iba a ser muy duro. Y así fue al final.

- ¿Con qué objetivo viajarás a Brasil para correr el Mundial?

- Tengo muchas ganas de estar entre los cinco primeros porque quiero ser campeón del mundo. En Brasil seremos 70 pilotos que vienen de todas las partes del mundo. Durante la competición en Brasil eliminan a unos pocos hasta que al final se quedan 35, que son los que se jugarán el título mundial. Creo que podré estar entre esos 35, y espero poder ganarlo porque vamos allá con esa idea.

- ¿Ya sabes cómo será el kart con el que competirás en Brasil?

- Me dijeron que en el que nos ponen allá hay que acelerar algo más flojo que en el que tengo yo ahora porque si pisas mucho lo puedes romper. Igual son karts que corren más que el que tengo yo ahora. Si es así, mejor para mí porque me gusta correr mucho. En el que tengo ahora la velocidad punta es de 112 kilómetros por hora, que no está nada mal.

- ¿No es una pena que no te pueda acompañar toda la familia a tu aventura mundialista?

- A Brasil vamos mi padre y yo, pero sí es una pena que no puedan venir los demás, pero seguro que nos estarán siguiendo y animando desde aquí como hacen desde que empecé a correr siendo más pequeñito. Además, mi padre vendrá conmigo hasta allá, también, como mecánico porque es muy importante tenerlo a mi lado en una carrera tan importante.

- Si consiguieras ganar el Mundial en el Circuito Internacional Paladino, ¿qué harás después?

- Ir a la Fórmula 1. Me gustaría ganar el Europeo cuando tenga los 14 años y a lo mejor ya me pueden apuntar. Ese es mi sueño. Disfruté mucho cuando estuve en Montmeló con todos los pilotos de Fórmula 1. Mis padres están contentísimos con que pueda ir a Brasil, y ya me dijeron que tendría que ganar el Mundial para seguir creciendo.

- ¿Por qué te gusta tanto un piloto como Lewis Hamilton?

- Es un piloto que siempre me gustó porque es de los que piensa mucho durante todas las carreras. Creo que es el piloto más inteligente que hay en toda la parrilla del Mundial de Fórmula 1. Es el piloto más listo de todos, tapa mejor todas las puertas a sus rivales, y es de los que corre mucho con la cabeza. Por eso me gustaría llegar a ser algún día como él.

- ¿Con qué escudería te gustaría correr en la Fórmula 1?

- Sin duda, McLaren o Ferrari, pero creo que me gustaría más estar con McLaren porque creo que es donde mejor trabajan.

- ¿Qué tal te llevas con el resto de pilotos contra los que has competido todos estos años?

- Muy bien, claro. La mayoría nos conocemos desde hace muchos años. Además, yo siempre fui el más pequeño de todos porque empecé muy pronto, y todo el mundo me quiere mucho. La mayoría somos chicos, pero tenemos alguna chica en las carreras, como Irene Navas, que pilotan muy bien y que también son muy buenas compañeras dentro y fuera de la pista.

- ¿Conoces el trazado donde vas a correr en tierras brasileñas?

- No mucho. Lo bueno es que ninguno de los que vamos allá lo conocemos demasiado bien. Creo que tiene muchas curvas, pero como vamos con tiempo suficiente, espero poder adaptarme pronto. Al final tienes que correr en todos para poder ser el mejor y ganar títulos, como hicieron antes todos los que ahora son campeones.

- ¿Sabes algo de los rivales?

- Tampoco. Espero que Lorenzo Fluxá venga conmigo a Brasil porque somos muy buenos amigos y nos podemos ayudar, pero del resto no sé nada porque son pilotos que vienen de todas partes. Todos son mayores que yo, pero no me importa porque estoy acostumbrado.