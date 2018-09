El Lalinense recibe a un 'gallito' en la jornada inaugural

La segunda jornada de las Festas das Dores tendrá esta tarde como uno de sus platos fuertes el regreso del balonmano al parqué del Lalín Arena. El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín recibe en su debut liguero a uno de los grandes favoritos al título, y viejo conocido de los aficionados, como es el Calvo Xiria. Milucho podrá disponer de toda su plantilla para intentar sumar los 2 puntos frente al conjunto de Fernando Vázquez, que esta temporada se ha reforzado con hombres procedentes de categorías superiores. "Va a ser un partido de fiesta para todo el mundo", manifestó ayer un técnico local que reconoció que los suyos llegan entonados a la cita de hoy "porque han trabajo bien en pretemporada". Milucho es consciente de la entidad del rival y no dudó en reconocer que el choque se decidirá "por detalles" en el multiusos.

El Lalinense inicia la temporada con el objetivo de meterse en la fase y con la obsesión de su entrenador por mejorar el balance defensivo. Una de las dudas para el duelo inaugural es saber si Milucho usará a los juveniles que hicieron la pretemporada puesto que Roi está tocado en una rodilla. Así las cosas, los rojinegros podrían salir hoy con un VII formado por Arón, Pachi, Roberto Álvarez, Aser, José, Ramón y Durán, en defensa. El cambio en ataque contaría con Bruno, o Adrián Losón, en función de los acontecimientos del juego.

Por su parte, el rival del Lalinense llega muy remozado en todas sus líneas. Los de Carballo han recuperado al capitán y extremo Carlos García, al que se unen hombres procedentes de categorías superiores como el central Pablo Iglesias, el pivote Cuco o el lateral derecho ex Frigoríficos y Benidorm, Amarelle, que podría perderse el partido de esta tarde si no consigue tramitar su ficha a tiempo. La nómina de incorporaciones se completan con Iago Franco, lateral izquierdo ex del Culleredo y Enrique Pena. En el seno del Calvo Xiria no eluden la etiqueta de favorito para la fase de ascenso, incluyendo en esa lista a los de Milucho, Lavadores, Chapela, Oviedo, Gijón e incluso Cañiza. Fernando Vázquez vivirá su segunda temporada como técnico del Xiria.