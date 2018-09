A Estrada brilla en A Pobra y en la "Cidade Vella"

| Buena actuación del Club Deportivo San Paio y del Atletismo A Estrada en las últimas citas deportivas a las que acudieron los dos conjuntos estradenses. Un importante grupo de atletas Sub 14 y Sub 16 (izqda.) del Atletismo A Estrada acudieron a la Nocturna Cidade Vella, donde todos ellos cumplieron con creces. Mientras tanto, el sampaiés Jorge González (dcha.) fue el vencedor absoluto y de su categoría en su tierra natal, A Pobra do Caramiñal, durante la milla urbana nocturna Memorial "Vicente R. Fernández García". El San Paio también estuvo presente en la Nocturna Cidade Vella, con buenos resultados entre sus integrantes. Además, en el Atletismo A Estrada destaca la mejor marca personal conseguida por Alberto Pereira en la media maratón de Oporto, y en el CD San Paio la participación de Juan Negreira en la Copenhagen Half Marathon, donde tomó la salida con la elástica de un equipo de origen sueco.