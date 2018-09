Del césped a la camilla

Su vida ha estado siempre ligada al deporte, bien como protagonistas o bien trabajando un paso por detrás. El entrenador estradense Xoel Goldar y el jugador compostelano José Antonio Pinaque han decidido sin embargo embarcarse ahora en un nuevo proyecto profesional. El resultado de su unión es Xgap, un nuevo centro de fisioterapia, readaptación y entrenamiento que abrirá en A Estrada y que los llevará a dejar la práctica del fútbol.

Máquinas de todo tipo, con nombres muy raros e incluso un estanque de arena. Cada zona dentro de sus amplias instalaciones tiene un objetivo determinado. Muchos elementos recuerdan al Crossfit, una etiqueta de la que escapan, y otros son de nueva generación pero todos buscan entrenar, mejorar la readaptación física tras una lesión o potenciar la zona para que no vuelva a producirse. Así es a grandes rasgos Xgap adestramento e saúde, el nuevo centro que el próximo sábado a las 20.00 horas abrirá sus puertas en número 51 de la avenida de Pontevedra de A Estrada. Al frente de este proyecto se encuentran dos jóvenes emprendedores, el estradense Xoel Goldar y el compostelano José Antonio Pinaque, dos hombres conocidos por su faceta como entrenador y jugador y que han decidido dejar a un lado el fútbol para embarcarse en esta nueva aventura.

Ambos llevan muchos años ligados al deporte. Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, popularmente conocido como INEF, acumulan un gran número de experiencias, unas como protagonistas principales y otras ligadas a la preparación física y recuperación de equipos como Bertamiráns o Obradoiro.

"Los dos trabajos varios años juntos en una clínica y hacía tiempo que teníamos ganas de trasladar esa experiencia adquirida a nuestro propio proyecto. A la hora de ponerlo en marcha decidimos que A Estrada era un buen lugar, porque es un pueblo en donde hay muchas disciplinas deportivas. Es un trabajo diferente tanto a nivel de fisioterapia como de readaptación", explica Xoel Goldar

En el caso de las lesiones, en Xgap apuestan por estar al lado de las personas desde el inicio hasta el final, desde el tratamiento inicial de fisioterapia, hasta la recuperación al cien por cien. Eso permite que no se pierda información entre un paso y otro. "Intentamos integrar la fisioterapia, con la recuperación física correcta y un proceso de entrenamiento para que no vuelva a producirse. Normalmente vas a fisioterapia, te acaban con el dolor y vuelves a tu disciplina deportiva. Sin embargo no tienes curada la lesión", afirmó Pinaque. "El trabajo es terapéutico de inicio y luego viene la readaptación deportiva. Son dos pasos previos a la recuperación cien por cien", explicó Goldar.

"A mayores hacemos entrenamientos personal, que puede ser individual, por parejas o por grupos reducidos de cuatro a seis personas. Las puertas están abiertas a cualquier persona, sea cual sea la edad y su estado físico. Habrá gente que venga con un tipo de patología activa, gente sedentaria que lo que busque sea realizar una actividad deportiva o personas que ya formen parte de un equipo o realicen una actividad pero buscan optimizar resultados o prepararse para algo en concreto".