A rey muerto, rey puesto

El Estudiantil perdió este verano a un hombre clave durante las últimas temporadas. El capitán Brais Calvo abandonó el equipo para irse al Estradense, dejando un hueco importante, tanto por su calidad en el juego como por su influencia a balón parado. Los de San Martiño sin embargo parecen haber tardado poco en encontrar un nuevo artillero. Adrián Falcón se destapó como sustituto el pasado domingo con tres goles a balón parado.

"Nunca lo vi jugar pero Denis, el capitán, dice que es capaz de poner el balón donde quiere", afirma Adrián Falcón al ser preguntado sobre Brais Calvo. El media punta de Catoira se ganó el pasado domingo el derecho a ser comparado con un hombre que forma parte de la historia del Estudiantil, al menos en su habilidad en los lanzamientos de falta y penalti. El pasado domingo, el jugador marcó tres goles en lo que fue el primer hat-trick de su por el momento corta carrera. Sin embargo, esos tres goles llegaron a balón parado, dos de falta directa y otro desde los once metros. Esos tantos no sirvieron para llevarse los tres puntos de Foz pero sí para volver a demostrar que el Estudiantil puede dar guerra en Preferente siempre que consiga solucionar sus graves problemas defensivos.

Adrián Falcón abrió de la mejor manera posible su cuenta goleadora con el equipo estradense. Corría el minuto 35 cuando el centrocampista lanzó una falta muy escorada, a unos cinco metros del banderín de córner. El balón terminó entrando por la escuadra contraria de la portería defendida por Trullo. "La intentaba poner ahí y salió perfecta, sino no entraba. Es uno de esos balones que suben y hacen un efecto para bajar", explicó el jugador de Catoira. Iniciada la segunda parte, Adrián Falcón tuvo una nueva oportunidad de ampliar su cuenta con un penalti que convirtió. El tercer tanto llegó ya en el minuto 77 y con el 4-2 en contra en el marcador. Una nueva falta en la frontal del área sirvió al centrocampista para sacar a relucir de nuevo su zurda, esta vez colocando el esférico pegado al palo. "Le pego buen pero esta vez debían estar también todos los santos de cara".

El jugador de 22 años se mostró contento por los tres pero lamentó que no sirviesen para conseguir al menos un punto en el campo el Foz. "No puedo estar contento de todo porque perdimos. Tenemos que mejorar defensivamente porque cometemos errores que no podemos tener en esta categoría", afirmó. "Somos un equipo muy joven y estoy seguro de que con el tiempo vamos a ir mejorando en ese sentido. Ya mejoramos con respecto al primer partido. El problema es que nos enfrentamos a equipos con mucha experiencia que se aprovechan", añadió. Adrián Falcón considera sin embargo que el Estudiantil está capacitado para conseguir la permanencia. "Hay dos equipos, el As Pontes y el Noia, que están por encima de los demás pero el resto de equipos estamos muy parejos".

A nivel individual, el jugador agradeció la oportunidad que le ha dado el Estudiantil de jugar en Preferente tras un año en el que por trabajo y por una lesión estuvo casi sin jugar. "Me estoy encontrando muy bien a pesar de que la temporada pasada estuve prácticamente parado" , afirmó en centrocampista llegado del Bamio tras su paso por equipos como el Flavia o el Ribeira.