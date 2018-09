El Órdenes reclama alineación indebida del Estudiantil

El Órdenes ha presentado una reclamación ante el comité de competición de la Federación Gallega de Fútbol por una supuesta alineación indebida del jugador del Estudiantil Héctor Daniel Rojas. Desde el Órdenes apuntan a que el jugador "arrastra un partido de sanción de la pasada temporada 2017/2018, con su antiguo club Vea CF, como consecuencia del partido de la Fase de Ascenso a Segunda Autonómica, de fecha 27/05/2018 disputado frente al Sporting Lampón". De ser así, el jugador debía cumplir su sanción en el primer partido de liga, pero no lo hizo, ni tampoco en el segundo. En esta tercera jornada, Estudiantil y Órdenes empataron en San Martiño, lo que hizo que los visitantes decidiesen reclamar los tres puntos por la participación de un Héctor que no habría cumplido su sanción. La federación ha abierto información y pedido explicaciones al Estudiantil antes de decidir.

Todo apuntan sin embargo a que la reclamación del Órdenes tiene fundamento. Desde el equipo estradense asumían ayer que, a la espera de confirmarse al cien por cien la expulsión con el Vea y la pertinente sanción, perderán el punto ganado en el campo. Tanto el técnico, José Luis Vinseiro, como el presidente, Arturo Fandiño, lamentaron que el jugador no les informase de esa sanción y que el delegado no comprobase sanciones arrastradas. "Si se confirma que es verdad tomaremos sanciones disciplinarias. Es increíble que no supiésemos nada", lamentó. "Si estaba sancionado no vamos a reclamar nada. Solo nos queda pedir perdón a los tres equipos contra los que jugamos hasta ahora", afirmó Fandiño.

Por otra parte, el dirigente confirmó que su juicio por la alineación indebida del Arzúa será el 3 de octubre.