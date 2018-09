La gasolina corre a un ritmo vertiginoso por las venas del estradense Anxo Rey Piñeiro. Dio sus primeros pasos en el mundo de los rallyes pero una sola carrera fue suficiente para ver que aquello no era lo suyo. Su destino le aguardaba en las montañas, al volante de un Toyota Land Cruiser. Desde hace doce años, el estradense ha disputado competiciones nacionales e internacionales de Trial, acumulando cada vez más trofeos en la vitrina de su casa de Ribeira.

Anxo Rey Piñeiro sonríe cuando se le pregunta desde cuándo le gusta el mundo del motor. "Ya me gustaba todo esto desde antes incluso de tener carné de conducir", afirma. "La verdad es que empecé muy joven. Mis padres cuentan siempre la misma anécdota, cuando con cuatro años volqué un Seiscientos con mis abuelos dentro. Desde ese día no me dejaron volver a conducir, hasta los once o doce años", recuerda. Ese periodo con la puerta del piloto cerrada le permitió sin embargo conocer otro tipo de automóviles, los vehículos agrícolas, algo clave para entender su pasión posterior por el trial y la conducción en la montaña. "A partir de los once años me dejaron conducir de nuevo, aunque siempre lo tenía que hacer acompañado de mi madre", explica.

Con la mayoría de edad, este joven de la parroquia de Ribeira buscó su sitio en el mundo del motor. Su primera parada fue en los rallyes. Corría el año 2002 cuando Rey Piñeiro alquilaba un coche para disputar la Subida a Pontevedra. La experiencia no salió como esperaba, en gran parte por el respeto que le inspiraba la carretera. "Trabajé en transportes, con el camión, y pude ver muchas salvajadas en la carretera. Eso hizo que se me quitase el vicio de correr", explicó el estradense. En ese punto, Rey Piñeiro decidió probar otro tipo de competición, el Trial 4x4. Era el año 2006 cuando se puso al volante de un Hyundai Galloper para participar en diferentes competiciones organizadas en "quedadas" de aficionados por diferentes puntos de Galicia. Al año siguiente, se hizo con un Toyota Land Cruiser LJ 70 Serie 2, la montura con la que sigue compitiendo hoy en día.

Esta aventura terminó en 2010, cuando se proclamó por primera vez campeón gallego. En ese momento realizó un parón por cuestiones personales, regresando de nuevo a la competición en el 2015. Lo hizo para alzarse de nuevo con el título autonómico de ese año y el del siguiente. En 2017, el gallego dejó de celebrarse y el estradense dio un salto definitivo hacia España. Comenzó a competir en diferentes pruebas, llevándose el título en el Campeonato de Castilla y León, el único oficial ese año. Esta temporada está cerca de repetir éxito, pero esta vez en Cantabria.

Sin embargo, dos de las aventuras que más destaca llegaron en el Eurotrial. La suerte no lo acompañó en ninguna de sus participaciones pero Rey Piñeiro disfruta recordando su experiencia del año 2016 en Alemania y de este año en León. En el primer caso tuvo que abandonar por una avería, mientras que en el segundo terminó en la décima posición después de que los nervios le jugasen una mala jugada.

En toda esta aventura en el mundo del trial 4x4, el piloto estradense tiene a su lado a Damián Neira, un hombre que realiza las labores de copilotaje. En este caso, la función del copiloto ha ido cambiando con el paso de los años y la modificación del reglamento. "Antes el copiloto era tus ojos fuera del coche y te podía ayudar. Desde hace unos años sin embargo o se queda fuera como un espectador o tiene que ir sentado dentro del coche", lamentó.

A sus 36 años, Rey Piñeiro mantiene intacta la pasión que lo llevó a ponerse a volcar aquel Seiscientos. Por delante le quedan muchas competiciones en las que poder revivir esa sensación.