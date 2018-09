El gigante rojo

Su irrupción en el inicio de temporada está siendo una de las noticias más llamativas del Estradense. Dani López, un joven recién salido de juveniles, ha logrado ganarse la confianza de Alberto Mariano, con protagonismo en pretemporada y también las tres jornadas que se han disputado. El técnico reconoce que Dani aporta "cosas diferentes" al equipo. Con su 1,92 de altura, el delantero se ha convertido en un arma para llevar peligro desde las alturas.

Dani López debutó con el Estradense la pasada temporada cuando todavía era juvenil. Lo hizo en un partido de Copa Diputación que los rojillos terminaron ganando por 1-2. El delantero firmó una buena actuación en su estreno, anotando uno de los goles de su equipo. Lo que parecía ser una aventura copera esporádica se ha convertido sin embargo en el preludio de algo más. El jugador de 19 años se ha destapado como un fijo para Alberto Mariano en el inicio de temporada, con mucho protagonismo en las tres jornadas disputadas hasta el momento. El entrenador destacó sus virtudes y su potencial, pero por encima de todo las alternativas que le ofrece. Su 1,92 de altura y su velocidad lo convierten en un jugador difícil de marcar para las defensas rivales. Esa es sin duda la mejor carta de presentación para un gigante que puede tener mucho que decir en el presente y futuro del Estradense.

Su protagonismo en el primer equipo rojillo ha sorprendido a todos, incluso a él. "Es algo con lo que no contaba. Para mí es muy ilusionante pero sé que las lesiones de Brais Calvo, Juanito y Borja me han dado esta oportunidad. Estamos con muy pocos jugadores ahí arriba", explicó un hombre que jugó treinta minutos contra el O Grove, veinte contra el Antela y toda la segunda parte el pasado domingo contra el Velle, un partido en el que dispuso de una clara ocasión para desnivelar la contienda. "Me encuentro bastante bien, mucho mejor que el año pasado. Esta pretemporada sin embargo estoy entrenando cuatro días a la semana y el ritmo de entrenamientos es mucho más alto", manifestó.

Dani López inició su andadura en la cantera en el Sporting Estrada, integrándose después en la Escola Estrada de Fútbol Base. El año pasado anotó doce goles en Liga Gallega. La anterior terminó con 28, aunque compaginó el equipo A y el B. Esta temporada se perfilaba como refuerzo del equipo B, aunque todavía no ha debutado con el equipo de Pacheco. "La idea es que vaya con el B pero siempre que pueda ayudar al primer equipo ahí estaré".

Por su parte, Alberto Mariano alabó la progresión de su joven pupilo. "No es un diez en nada pero es un ocho en todo", aseguró. "Tiene mucho margen de mejora y lo está haciendo muy rápido", añadió en el mismo sentido. "Es un jugador muy difícil de marcar. Es muy alto y por arriba pelea muy bien. Por abajo puede caer a banda. Es un tipo de delantero que no tenemos. Jorge es por ejemplo un jugador de mucha calidad y Borja es un jugador de fuerza. Dani es algo diferente. Ante equipos que se cierran o cuando estamos buscando un juego de banda y centro es un jugador que nos viene muy bien", argumentó el entrenador del Estradense. Dani López tendrá ahora la oportunidad de hacerse fuerte en el equipo antes del regreso de los lesionados.