Pichel: "Ni los jugadores ni yo estuvimos a la altura"

El entrenador del Agolada, Luis González Pichel, se mostró muy descontento con su equipo después de la clara derrota en el campo del Puebla. "El marcador final lo dice todo", sentenció. "No nos salvamos ninguno. Ni los jugadores ni yo estuvimos a la altura", añadió. "Nosotros no tenemos el potencial de otros equipos a nivel individual pero tenemos otras cosas. Sin embargo, todo pasa por la cabeza y la actitud. Si no hay compromiso no podemos ganar. En esta categoría nadie te va a regalar nada. Jugando así nos gana un equipo de Segunda Autonómica", argumentó. El técnico tiene previsto hablar con sus jugadores a lo largo de esta semana para analizar lo sucedido en la tercera jornada de liga y en una derrota que considera "totalmente merecida" ante el Puebla.