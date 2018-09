Arkeiros do Deza y ArcoCelta, entre los mejores tiradores de Galicia

| Buena actuación de los integrantes de Arkeiros do Deza y ArcoCelta de Vilatuxe en la última tirada de la Liga 3D de Galicia disputada el pasado sábado en Redondela. En el caso del conjunto de Vilatuxe, José García Gómez (izquierda) se proclamó campeón gallego de Recorridos de Bosque, mientras que su compañera de equipo María López García (derecha) se hacía con el segundo puesto que le otorgó la tercera posición en la competición autonómica de tiro con arco en la modalidad Sub 14 sin visor. En el torneo organizado por el Meigarco de Redondela también brillaron tres de los componentes del Arkeiros do Deza (centro), tanto en categoría masculina como femenina. Así, Carmen Novoa se hizo con el oro en arco desnudo estableciendo un nuevo récord gallego en la modalidad de bosque, lo que le otorgó la medalla de bronce liguera. Carlos Rama fue bronce en Redondela en arco desnudo sénior, acabando cuarto en el campeonato regional. Maite Dobarro también fue tercera en la liga, a pesar de su quinto puesto en tierras redondelanas. Daniel Rama terminó quinto en el autonómico después de ser sexto en la última tirada. Todos ellos tienen previsto viajar hasta Ribeira el día 23 para disputar el campeonato gallego de 3D, en el que parten con muchas opciones de subir al podio en la competición de O Barbanza.