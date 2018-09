Costoya acaba tercero en Braga y ya depende sí mismo para ir al Mundial

Christian Costoya volvió a subirse ayer al podio en competición oficial, y cada vez tiene más cerca la posibilidad de participar en el campeonato del mundo de la especialidad. El joven piloto silledense se impuso de nuevo este fin de semana en la segunda de las dos carreras disputadas en la localidad portuguesa de Braga, siendo tercero en la general. Sin embargo, en la primera manga tuvo que abandonar el trazado luso por una inoportuna avería mecánica en su kart cuando estaba en primera posición. Y es que este fin de semana se celebraba en el Kartódromo Internacional de Braga la cuarta prueba del campeonato series Rotax de Portugal, donde el de Trasdeza estuvo intratable, rodando desde el jueves por la tarde, el viernes y sábado en los puestos de cabeza. En los entrenamientos oficiales Christian Costoya siempre estuvo en cabeza marcando los mejores tiempos de todos los participantes. Ayer, durante la clasificación, consiguió el segundo mejor tiempo para la primera carrera, y la pole para la segunda. Sin embargo, en la primera manga, cuando estaba situado en cabeza con una gran ventaja sobre sus perseguidores, una avería mecánica le hizo entrar en boxes y tener que retirarse antes de tiempo.

En la segunda carrera dominical Christian Costoya partió desde la pole sin tener que preocuparse por sus rivales. Costoya hizo una salida perfecta y rodó cómodamente en primera posición hasta cruzar la línea de meta de Braga demostrando que es el rival a batir de la categoría. Así las cosas, el silledense matemáticamente aún no es campeón y tendrá que esperar a la cita de Viana do Castelo, el 13 y 14 octubre próximos, para saber si consigue ganar el campeonato y hacerse con la única plaza del Mundial que se celebrará en Brasil en noviembre que otorgan las series Rotax. De todas formas, el de Trasdeza lo tiene todo de cara para poder conseguir lo que sería toda una hazaña dentro del deporte del motor dezano y, por supuesto, español. A Costoya le basta con terminar la última prueba incluso en la última posición y evitar cualquier penalización para poder cumplir su sueño de participar en el campeonato carioca. En el seno de su equipo se mostraban ayer moderadamente optimistas, y evitaron echar las campanas al vuelo porque son conscientes que hasta que no baje la bandera a cuadros nada está hecho.