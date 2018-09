Mateo regresa al Estradense en el partido ante el incómodo Velle

El Club Deportivo Estradense viaja hoy a tierras ourensanas para disputar la tercera jornada del campeonato. El conjunto de Alberto Mariano recupera a Mateo en una convocatoria de la que se caen los lesionados de larga duración Juanito y Brais Calvo junto a Borja, Lexis y Fuentes. Los rojillos tendrán enfrente a un rival incómodo definido por el propio Mariano como "un equipo hecho para no encajar, agresivo, con un juego muy directo de segundas jugadas que no nos viene nada bien". El entrenador de los de A Estrada reconoció que no va a ser fácil para nadie poder puntuar esta temporada en Aira, y también indicó que "nosotros todavía estamos intentando ajustar porque no me gusta en exceso aún el equipo". Mariano piensa que esto es algo normal a estas alturas del torneo, pero considera que falta "un poquito de solidez".