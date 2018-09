óscar González "El objetivo ahora es ir a por la Volta a Galicia con el Froiz"

Óscar González llega al final de la temporada de retorno al ciclismo de élite en plenitud, algo que quedó demostrado con su victoria en la pasada Vuelta a León, ahora en la Vuelta a Cantabria, y todo ello a escasos 20 días de que comience la ronda gallega. El corredor del Froiz descansaba ayer en su casa después de haber ganado la prueba montañesa.

O ciclista estradense del Froiz, Óscar González, se proclamó vencedor de la Vuelta a Cantabria 2018 que concluyó el pasado martes en Maliaño después de tres jornadas de competición. El gallego fue segundo en la línea de meta de la última etapa tras protagonizar la escapada buena en el día de la última ascensión al alto de Churi.

- ¿Esperaba llevarse la victoria en la ronda montañesa?

- No contaba con ganar, la verdad. Seamos realistas, sí que me veía en condiciones de disputarla, sobre todo, antes de empezar la carrera. El primer día, en la crono, perdí 7 segundos y fui séptimo, y al día siguiente la carrera se rompió en el último tramo y perdí 5 segundos más, siendo octavo en la general a 12 segundos del líder. Salimos a por todas, por supuesto, pero sí que es verdad que el líder era un líder sólido y fuerte, y las posibilidades no eran demasiadas. Lo intentamos con todo hasta el final y, efectivamente, lo conseguimos.

- ¿En qué momento se dio cuenta de que podía ganar la vuelta?

- En la primera parte de la última etapa el líder lo pasó mal con alguna gente de la general, y las resolvió él solo porque parecía que tenía gas. Era un hombre al que no se le podía perder la rueda. En la parte final de la etapa se hizo un corte de siete unidades y yo salí desde atrás del pelotón para coger ese corte. El líder intentó cogerme por detrás pero no fue capaz, miré la gente que estaba en el grupo y comprobé que de la general yo era el primero. Así que, el objetivo fue llegar a meta con ese grupo de escapados. Finalmente, en la última subida al Churi, a seis kilómetros de meta, puse ritmo en la ascensión y sólo me aguantó el japonés, que fue el que ganó la etapa. Desde el momento en que nos quedamos los dos, él entró a relevo siempre y no escatimó nada. Me ganó al sprint, pero preferí dejarme las fuerzas abriendo tiempo y tirando hacia meta, que no guardar nada para el sprint final.

- ¿Se puede decir que está viviendo la mejor temporada de su trayectoria como ciclista?

- Como amateur, sin duda. La valoración tiene que ser muy positiva. Sólo hubo ahí un pequeño percance en el mes de mayo, que tuve que estar con antibióticos por una infección de garganta. Fue un bache que me pilló en los campeonatos gallegos, y llegué a los de España todavía sin recuperarme. Desde entonces fue una evolución positiva en el estado de forma. Corrimos Abimota, Ávila y Zamora, donde conseguí el maillot amarillo y lo perdí en una bajada, y luego conseguí las cuatro generales en la Vuelta a León. Después de León levanté un poco el pie, pero en Cantabria volví a ser lo que era, y ahora apuntando a Galicia.

- ¿Cuál es el objetivo principal de lo que queda del año?

- Ir a por la Volta a Galicia. Es un objetivo tanto para mis compañeros del Froiz como para mi. Las etapas nos irán poniendo a cada uno en su sitio, pero el objetivo del Froiz es llevarnos la Volta. Todos mis compañeros son corredores de un altísimo nivel, y cualquiera de nosotros estamos para liderar al equipo en la carrera gallega. Al menos, lo vamos a intentar, pero ya te digo que cualquiera de nosotros es capaz de ganar la ronda gallega.